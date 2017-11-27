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16:50 (мск), источник: Фонтанка

«Победа» хочет летать из Петербурга в Кёльн, Жирону и Пизу

Авиакомпания «Победа» весной 2018 года начнет международные полеты из петербургского аэропорта Пулково. Об этом 27 ноября сообщил в ходе пресс-конференции генеральный директор перевозчика Андрей Калмыков.

По его словам, компания уже получила разрешение на запуск рейса из Северной столицы в Минск. Договорится с белорусской стороной об условиях планируется в течение месяца. Ежедневные полеты могут начаться в начале апреля.

Также компания подала заявки на полеты в Жирону (Испания), Пизу (Италия) и Кельн (Германия). По мнению Андрея Калмыкова, эти полеты начнутся в летний сезон 2018 года. За счёт новых направлений «Победа» рассчитывает увеличить пассажиропоток из Пулково на 20% в 2018 году.

В 2017 году пассажиропоток авиакомпании из Пулково может достигнуть 500 тысяч человек, что в два раза больше показателей прошлого года. Сейчас «Победа» летает из Петербурга во Владикавказ, Волгоград, Махачкалу, Нальчик, Ростов-на-Дону, Москву и Екатеринбург.

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