«Победа» хочет летать из Петербурга в Кёльн, Жирону и Пизу

По его словам, компания уже получила разрешение на запуск рейса из Северной столицы в Минск. Договорится с белорусской стороной об условиях планируется в течение месяца. Ежедневные полеты могут начаться в начале апреля.

Также компания подала заявки на полеты в Жирону (Испания), Пизу (Италия) и Кельн (Германия). По мнению Андрея Калмыкова, эти полеты начнутся в летний сезон 2018 года. За счёт новых направлений «Победа» рассчитывает увеличить пассажиропоток из Пулково на 20% в 2018 году.