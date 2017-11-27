Алиханов пообещал помочь Калининграду с новыми трамваями

— Но, тем не менее, «Калининградгортранс», это муниципальное предприятие, обновляет парк. В прошлом году больше 100 автобусов было поставлено. Ездили недавно с мэром Александром Ярошуком в Минск, договаривались о возможных условиях поставки дополнительных автобусов, — сказал Ярошук.

— К сожалению, они очень дорогие, потому что у нас узкая колея, общеевропейская. И под нее приходится покупать либо в Европе, либо переоборудовать стандартные трамваи российского производства. Нужно, конечно, идти по пути развития общественного транспорта и, в том числе, трамваев, скоростных, по примеру европейских стран, — сказал Антон Алиханов.