«Узбекские авиалинии» вводят дополнительные рейсы в Бангкок и Куала-Лумпур
Национальная авиакомпания «Узбекистон хаво йуллари» вводит дополнительные рейсы в Бангкок и
Национальная авиакомпания «Узбекистон хаво йуллари» вводит дополнительные рейсы в Бангкок и
Авиарейсы в столицу Таиланда будут выполняться 29 декабря 2017 года и 05 января 2018 года, в столицу Малайзии — 25 декабря текущего и 4 января следующего года.
Рейсы будут выполняться на лайнерах Боинг-767 по следующим графикам движения:
25 декабря, 04 января HY 8551 Ташкент (19:00) —
26 декабря, 05 января HY 8552
29 декабря, 05 января HY 8531 Ташкент (19:45) — Бангкок (04:00) +1.
30 декабря, 06 января HY 8532 Бангкок (06:00) — Ташкент (10:50).