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19:54 (мск), источник: Kommersant.uz

«Узбекские авиалинии» вводят дополнительные рейсы в Бангкок и Куала-Лумпур

Национальная авиакомпания «Узбекистон хаво йуллари» вводит дополнительные рейсы в Бангкок и Куала-Лумпур.

Источник: Kommersant.uz

Авиарейсы в столицу Таиланда будут выполняться 29 декабря 2017 года и 05 января 2018 года, в столицу Малайзии — 25 декабря текущего и 4 января следующего года.

Рейсы будут выполняться на лайнерах Боинг-767 по следующим графикам движения:

25 декабря, 04 января HY 8551 Ташкент (19:00) — Куала-Лумпур (05:35) +1.

26 декабря, 05 января HY 8552 Куала-Лумпур (07:00) — Ташкент (11:55).

29 декабря, 05 января HY 8531 Ташкент (19:45) — Бангкок (04:00) +1.

30 декабря, 06 января HY 8532 Бангкок (06:00) — Ташкент (10:50).

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