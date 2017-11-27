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16:51 (мск), источник: Newtimes.kz

«Стихийных» продавцов в Алматы перевезут на легальные рынки

Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития города Алматы в рамках работы по ликвидации стихийной торговли намерено развивать на территории мегаполиса торговлю в современном формате, передает ИА «NewTimes.kz».

Источник: Newtimes.kz

Решать проблему со стихийной торговлей в Алматы помогла модернизация 12 действующих рынков. Всего на территории южной столицы функционирует 45 торговых рынков (6 проводят модернизацию), в их числе есть специализированные и универсальные площади для торговли, а также рынки продовольственного и непродовольственного направления. По каждому рынку разработаны дорожные карты модернизации, согласно которым модернизация оставшихся рынков будет завершена до конца 2022 года.

По данным Управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматы, во всех районах города имеются рабочие группы по выявлению и ликвидации стихийной торговли, в состав которых входят все заинтересованные органы, в том числе сотрудники полиции, департамента по чрезвычайным ситуациям, департамента охраны общественного здоровья и другие. Данными службами на постоянной основе проводятся рейды ― порядка десяти проверок в неделю ― и составляются административные протоколы по статьям 204 («Торговля в не установленных местах») и 505 («Нарушение правил благоустройства») Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях.

Так, с начала 2017 года проведено порядка 450 рейдов по ликвидации и недопущению мест стихийной торговли и составлены 1800 протоколов на сумму порядка 20 млн тенге.

Как отметили в ведомстве, в Алматы проблемными участками являются рынки, расположенные вдоль шоссе Северное кольцо в Алатауском и Жетысуском районах, где все еще существует стихийная торговля. Всего по результатам анализа в городе было выявлено 42 места стихийной торговли. В их числе в Алатауском районе — 5 пунктов, Алмалинский район — 4, Ауэзовский — 6 пунктов, Бостандыкский — 6, Жетысуский — 7, Медеуский — 5, Наурызбайский — 6, Турксибский район — 3 пункта. В целом, с начала года в южной столице ликвидировано 83 мест стихийной торговли по реализации различной продукции. Также с начала текущего года выявлено 1315 нестационарных торговых объектов, из них демонтировано — 1236 объектов. По остальным 79 незаконным торговым местам продолжаются работы по демонтажу.

«Установка нестационарных объектов торговли не лицензируется. В городе еще с 2015 года ведется демонтаж таких незаконных нестационарных торговых объектов. Также в Aлматы запрещена торговля в неустановленных местах. Физические лица, торгующие в неустановленных местах, не зарегистрированы в налоговых органах и не оплачивают налогов», ― отметили в управлении.

В этой связи, в 2018 году районными штабами будут продолжены работы по ликвидации торговли в неустановленных местах. Наравне с этим, как отметили в Управлении, всем стихийно торгующим жителям города Алматы будут предложены свободные площади в новых торговых объектах.

Отметим, что за текущий год открыто три крупных торговых объекта с инвестициями в 14,8 млрд тенге и созданием порядка 1,5 тысячи рабочих мест. В их числе торговый центр «Зеленый базар», ТФЦ «Март Вилледж», вторая очередь ТРЦ «Москва Метрополитен. До конца текущего года кроме модернизации действующих рынков, в городе Алматы планируется открытие 4 крупных торговых объектов с инвестициями в 46 млрд тенге и созданием более 600 рабочих мест, это ТРЦ «Рамстор», «Форум Алматы», ТЦ «Жибек Жолы», БЦ «Kaisar Plaza» и торгово-административный комплекс «Abylai Khan Plaza».

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