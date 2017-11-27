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18:19 (мск), источник: Newtimes.kz

ДНК свиньи обнаружили в халяльной продукции 11 казахстанских производителей

Комитетом охраны общественного здоровья МЗ РК, в рамках ежемесячного мониторинга безопасности продукции, с начала года контрольным закупом было охвачено более 36 тысяч наименований пищевых продуктов и товаров народного потребления, из них несоответствие требованиям установлено в 9,4%, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Источник: Newtimes.kz

По информации Комитета, сравнительный анализ показал, что наибольший процент всей несоответствующей продукции, обращаемой на внутреннем рынке страны приходится на долю импортной продукции — 67,3%, продукция отечественных производителей составила 32,7%.

Вместе с тем, процент несоответствующей пищевой продукции является одинаковой как для импортной, так и казахстанской продукции — 50/50. По видам нарушений по-прежнему остается высокий процент неправильно маркированной продукции — 64%, в том числе несоответствие заявленным на этикетке свойствам — 1,5%.

При исследовании мясопродуктов выявлено 40 образцах колбасных изделий, мясных консервах и полуфабрикатах у 11-ти казахстанских производителей, пользующихся спросом у населения, обнаружена ДНК свиньи, тогда как они на этикетке заявлены как «Халал».

Также, ДНК свиньи выявлена в мясных консервах российского производителя: «Консервы мясные кусковые стерилизованные «Говядина тушеная в/с» и «Паштет из говяжьей печени» ООО «БРТ»; «Консервы мясорастительные «Паштет нежный из говяжьей печени» ОАО «Орелпродукт», «Консервы мясные стерилизованные «Говядина» Смоленская из говядины» ЗАО «Йошкар-Олинский мясокомбинат», сообщили в ведомстве.

«Данные факты указывают на то, что производители нарушают технологию производства продукции, в том числе используют одну и ту же линию оборудования для изделий из говядины и свинины, проводят недостаточную обработку оборудования, допускают перекрестные потоки сырья, не уделяют должного внимания производственному контролю», — говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, отбор продукции проводился 16-тью территориальными департаментами Комитета, на выделенные бюджетные средства в размере 60 млн тенге, по утвержденному плану-графику, с учетом анализа риска. Исследовано более 29 тысяч проб пищевой продукции, из них несоответствие требованиям технических регламентов выявлено в 2138 пробах, что составило 7,3%.

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