Индекс ММВБ переименован в индекс МосБиржи

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Новое наименование основного индикатора призвано способствовать росту узнаваемости и ценности бренда группы, целостности восприятия Московской биржи и всего российского финансового рынка профессиональным инвестиционными сообществом, частными инвесторами.

Официальная презентация нового названия индекса состоялась в апреле на Биржевом форуме. Индекс РТС сохранит свое название. Он имеет с индексом МосБиржи одинаковые базы расчетов, только индекс МосБиржи рассчитывается рублях, а индекс РТС — в долларах США.

Изменение наименования основного индекса вошло в новую методику расчета индексов «Московской биржи», вступившую в силу 27 ноября. Новая методика также повышает требования к ликвидности акций, входящих в индексы, и позволяет перейти к плавающему числу ценных бумаг.