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18:03 (мск), источник: Интерфакс

Индекс ММВБ переименован в индекс МосБиржи

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU — Московская биржа 27 ноября изменила наименование основного индикатора российского фондового рынка — индекс ММВБ переименован в индекс МосБиржи (английское название индекса MICEX Index меняется на MOEX Russia Index), сообщается в пресс-релизе биржи.

Источник: Reuters

Новое наименование основного индикатора призвано способствовать росту узнаваемости и ценности бренда группы, целостности восприятия Московской биржи и всего российского финансового рынка профессиональным инвестиционными сообществом, частными инвесторами.

Официальная презентация нового названия индекса состоялась в апреле на Биржевом форуме. Индекс РТС сохранит свое название. Он имеет с индексом МосБиржи одинаковые базы расчетов, только индекс МосБиржи рассчитывается рублях, а индекс РТС — в долларах США.

Изменение наименования основного индекса вошло в новую методику расчета индексов «Московской биржи», вступившую в силу 27 ноября. Новая методика также повышает требования к ликвидности акций, входящих в индексы, и позволяет перейти к плавающему числу ценных бумаг.

Первый пересмотр индексных корзин по новой методике состоится 22 декабря. В настоящее время число акций, входящих в состав основных индексов фиксировано — 50 бумаг.

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