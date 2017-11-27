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18:18 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Нижегородская администрация планирует снести 231 несанкционированный торговый объект в 2018 году

Нижегородская администрация планирует снести 231 несанкционированный торговый объект в 2018 году. Об этом сообщил директор департамента финансов Юрий Мочалкин на заседании комиссии Гордумы по экономике 27 ноября 2017 года.

Источник: НИА-Нижний Новгород

На сегодняшнем заседании департамент финансов представил членам комиссии проект бюджета Нижнего Новгорода на 2018 год. Согласно проекту бюджета, в 2018 году на снос самовольно установленных объектов планируется направить 4,9 млн рублей (на 22,5% больше, чем в 2016 году — 4 млн рублей). Средняя стоимость демонтажа одного объекта составляет 20 тысяч рублей.

«4,6 млн рублей планируется направить на оценку рыночной стоимости объектов для нужд города», — рассказал Юрий Мочалкин.

Напомним, основные характеристики бюджета Нижнего Новгорода на 2018 год выглядят следующим образом: доходы на 2018 год запланированы в размере 28,8 млрд рублей (на 2,6 млрд рублей больше, чем первоначальные доходы 2017 года), расходы — 29,2 млрд рублей (рост составил 2,1 млрд рублей). Дефицит, в свою очередь, составит 424,9 млн рублей — на 515,7 млн рублей ниже уровня 2017 года.

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