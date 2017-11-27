Кочанова потребовала ликвидировать задолженность по зарплате в Минске

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«Задолженности по выплате заработной платы в Минске быть не должно. Выплата зарплаты должна быть в приоритете для каждого руководителя», — потребовала Наталья Кочанова.

По ее словам, в стране есть области с высоким процентом сельхозорганизаций, не имеющие в течение года задолженности по выплате заработной платы, в то время как в Минске сосредоточено значительное количество ведущих организаций строительной отрасли.

Глава Администрации Президента поручила обратить особое внимание на выплату заработной платы в столице в том числе в связи с приближающимися рождественскими и новогодними праздниками.

Как сообщила председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома Жанна Романович, по состоянию на 24 ноября, за октябрь текущего года в Минске испытывали трудности с выплатой заработной платы 22 организации. Общая сумма задолженности — Br4,6 млн. Половина из этих организаций подведомственны Министерству архитектуры и строительства. «Соответствующая информация передана в Минское городское управление Департамента государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты. Кроме того, органами прокуратуры в связи с выявленными фактами ежемесячно принимаются меры», — проинформировала она.

Также, по ее словам, в отношении отдельных руководителей направлены письма о несоответствии занимаемой должности за хроническую невыплату зарплаты.

По итогам работы за январь-октябрь 2017 года номинальная среднемесячная заработная плата в Минске сложилась на уровне Br1110,6, в том числе за октябрь — Br1151,3. План-график роста заработной платы в столице выполняется, темп роста валового регионального продукта (ВРП) за январь-сентябрь составил 102,4% при темпе роста реальной заработной платы 103%. Опережение темпов ВРП над темпами роста реальной заработной платы наблюдается в сфере обрабатывающей промышленности, строительства, транспортной деятельности, информатизации и связи, а также здравоохранения. Работа по выплате заработной платы находится на контроле.