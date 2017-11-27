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20:47 (мск), источник: Podrobno.uz

Узбекистан и Афганистан через два дня запустят прямое авиасообщение

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Узбекистан и Афганистан впервые в истории запускают гражданское авиасообщение, передает корреспондент со ссылкой на источник в правительстве республики.

Источник: Podrobno.uz

По словам собеседника, в среду, 29 ноября, около 9:00 утра из Кабула в Ташкент прилетает первый гражданский борт.

«Тем самым закладывается основа гражданских авиаперелетов между двумя странами», — прокомментировал источник.

В свою очередь, как стало известно от источника в компании «Узбекистон хаво йуллари», полеты будут выполняться афганским авиаперевозчиком Kam Air по договору код-шеринга (совместная эксплуатация рейсов). Узбекская авиакомпания является партнером на направлении с правом продажи билетов на рейс под собственным кодом.

Однако, представитель НАК затруднился сказать, с какой именно периодичностью будет летать афганский борт, сославшись на то, что не располагает подобной информацией.

По мнению экспертов, открытие авиарейса по маршруту Кабул-Ташкент-Кабул открывает новые перспективы в сотрудничестве двух стран. К тому же это значительно повышает транзитные возможности Узбекистана, открывая пассажирам, прибывающим из соседней республики, географию полета по многим направлениям.

Напомним, что в январе представители Узбекистана и Афганистана подписали в Кабуле «дорожную карту» по увеличению торгового оборота между странами до 1,5 миллиарда долларов. По данным МИД Узбекистана, в январе-октябре 2016 года торговый оборот между двумя странами составил 429 миллионов долларов.

Также в этом году сторонами была достигнута договоренность по организации долгосрочных поставок из Узбекистана в Афганистан ежегодно до 300 тысяч тонн минеральных удобрений, 2 тысяч единиц сельскохозяйственной техники, до 250 тысяч тонн продовольственной пшеницы и другой востребованной в Афганистане продукции. Уже по итогам этого года у сторон имеются все резервы и возможности для доведения объемов взаимной торговли как минимум до 1 миллиарда долларов.

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