Узбекистан и Афганистан через два дня запустят прямое авиасообщение

По словам собеседника, в среду, 29 ноября, около 9:00 утра из Кабула в Ташкент прилетает первый гражданский борт.
«Тем самым закладывается основа гражданских авиаперелетов между двумя странами», — прокомментировал источник.
В свою очередь, как стало известно от источника в компании «Узбекистон хаво йуллари», полеты будут выполняться афганским авиаперевозчиком Kam Air по договору код-шеринга (совместная эксплуатация рейсов). Узбекская авиакомпания является партнером на направлении с правом продажи билетов на рейс под собственным кодом.
Однако, представитель НАК затруднился сказать, с какой именно периодичностью будет летать афганский борт, сославшись на то, что не располагает подобной информацией.
По мнению экспертов, открытие авиарейса по маршруту Кабул-Ташкент-Кабул открывает новые перспективы в сотрудничестве двух стран. К тому же это значительно повышает транзитные возможности Узбекистана, открывая пассажирам, прибывающим из соседней республики, географию полета по многим направлениям.
Напомним, что в январе представители Узбекистана и Афганистана подписали в Кабуле «дорожную карту» по увеличению торгового оборота между странами до 1,5 миллиарда долларов. По данным МИД Узбекистана, в январе-октябре 2016 года торговый оборот между двумя странами составил 429 миллионов долларов.
Также в этом году сторонами была достигнута договоренность по организации долгосрочных поставок из Узбекистана в Афганистан ежегодно до 300 тысяч тонн минеральных удобрений, 2 тысяч единиц сельскохозяйственной техники, до 250 тысяч тонн продовольственной пшеницы и другой востребованной в Афганистане продукции. Уже по итогам этого года у сторон имеются все резервы и возможности для доведения объемов взаимной торговли как минимум до 1 миллиарда долларов.