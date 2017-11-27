Узбекистан и Афганистан через два дня запустят прямое авиасообщение

Источник: Podrobno.uz

По словам собеседника, в среду, 29 ноября, около 9:00 утра из Кабула в Ташкент прилетает первый гражданский борт.

«Тем самым закладывается основа гражданских авиаперелетов между двумя странами», — прокомментировал источник.

В свою очередь, как стало известно от источника в компании «Узбекистон хаво йуллари», полеты будут выполняться афганским авиаперевозчиком Kam Air по договору код-шеринга (совместная эксплуатация рейсов). Узбекская авиакомпания является партнером на направлении с правом продажи билетов на рейс под собственным кодом.

Однако, представитель НАК затруднился сказать, с какой именно периодичностью будет летать афганский борт, сославшись на то, что не располагает подобной информацией.

По мнению экспертов, открытие авиарейса по маршруту Кабул-Ташкент-Кабул открывает новые перспективы в сотрудничестве двух стран. К тому же это значительно повышает транзитные возможности Узбекистана, открывая пассажирам, прибывающим из соседней республики, географию полета по многим направлениям.

Напомним, что в январе представители Узбекистана и Афганистана подписали в Кабуле «дорожную карту» по увеличению торгового оборота между странами до 1,5 миллиарда долларов. По данным МИД Узбекистана, в январе-октябре 2016 года торговый оборот между двумя странами составил 429 миллионов долларов.