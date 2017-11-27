Как Молдова “сливает” Днестр

Источник: Noi.md

Возвести каскад из шести гидроэлектростанций суммарной мощностью 390 мВт планировалось на кредитные средства — преимущественно ЕБРР. Ориентировочная стоимость проекта была оценена в 1 млрд 100 млн евро.

Однако, как написал в соцсетях эксперт Национального экологического центра Украины Виктор Мельничук, «ещё ни один международный банк развития не пообещал им ни цента, и в украинском бюджете денег тоже на это нет», а у самого «Укргидроэнерго», по словам эколога, не хватает средств, чтобы прокормить собственную структуру.

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«Они хотят инвестиций, кредитов, чтобы платить зарплату своим сотрудникам. Поэтому им надо показать хотя бы по каким-то элементам украинской гидроэнергопрограммы-2026, что они хоть что-нибудь начали строить, чтобы им дали хоть каких-то денег», — отмечает Виктор Мельничук.

Для «Укргидроэнерго» более перспективными в плане финансирования на данном этапе являются проекты по модернизации существующих ГЭС (в скором времени украинская гидроэнергетическая компания на эти цели получит от ЕИБ кредит в 200 млн евро), завершение строительства Днестровской ГАЭС (гендиректор «Укргидроэнерго» Игорь Сирота неоднократно подчёркивал, что возводить 5−7 гидроагрегаты станции планируется за счёт привлечения инвесторов), строительство на Днепре Каховской ГЭС-2 (финансировать проект готовы ЕБРР и ЕИБ), а также размещение на территории ГЭС и ГАЭС солнечных электростанций общей мощностью 80 мВт.

«Территориальный» вопрос

Впрочем, Молдове есть о чём беспокоиться и помимо шести новых гидроэлектростанций на Днестре. Переговоры Киева и Кишинёва по Днестровскому комплексному гидроузлу (в его состав входят три станции — Днестровская ГАЭС, а также Днестровские ГЭС-1 и ГЭС-2) вышли на финишную прямую и могут закончиться далеко не в интересах Республики Молдова.

Украинские энергетики пришли к тому моменту, когда дальнейшее строительство крупнейшей в Европе Днестровской гидроаккумулирующей станции требует задействовать молдавский берег. Для того чтобы достроить ГАЭС в Новоднестровске, Украине нужно поднять уровень буферного водохранилища (нижний водоём Днестровского гидроузла (ДКГ) расположен у с. Нагоряны Винницкой области), что приведёт к затоплению части молдавской территории.

Несмотря на то, что территориальные и имущественные вопросы в районе ДКГ ещё не разрешены, украинская сторона уже ведёт активные работы по увеличению буферного водоёма до проектных показателей. Украинский портал mind.ua пишет: «На отрезке реки между ГЭС-1 и ГЭС-2 уровень воды должен быть поднят с 71 до 79 метров, поэтому на берега с обеих сторон на протяжении 23 км нужно насыпать почти 8 метров грунта, укрепить скалистый берег и провести инспекторскую дорогу. В этом году весь украинский участок будет завершён, но возникают проблемы с молдавским отрезком в 3 км. Над этим сейчас работает межправительственная комиссия двух стран».

Затоплению на молдавском берегу подлежит участок в 9,4 га. Киев хочет взять у Молдовы в аренду (желательно на 99 лет!) 19,22 га, на которых расположена часть плотины буферного гидроузла, а также прилегающие к буферному водохранилищу земельные участки.

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До недавних пор молдавская сторона была готова отдать Украине в аренду 14,4 га: 9,4 га — земля, подлежащая затоплению, 5 га — земля, на которой расположена часть Днестровского гидроэнергокомплекса. Но сегодня, судя по поступающей из правительства информации, официальный Кишинёв склонен удовлетворить просьбу украинских коллег. Это полностью отрежет Молдове доступ к Днестру на участке выше ГЭС-2. В итоге страна лишится права водопользования на своей территории, выходящей на буферное водохранилище, и самое главное — РМ останется без единственного возможного рычага давления на Украину в случае невыполнения соседями экологических и прочих обязательств при эксплуатации Днестровской ГАЭС.

В ходе последнего раунда молдавско-украинских консультаций по вопросу договорно-правового урегулирования условий эксплуатации Днестровского гидроузла (он состоялся в Кишинёве 3 ноября) стороны договорились, что в период 20—24 ноября уполномоченные органы двух стран проведут топографическую и геодезическую съёмки расположения буферной гидротехнической плотины в районе ДКГ. После этого в течение месяца на основании данных съёмки и технического паспорта, предоставленных Украиной, будет проведена идентификация объекта на местности, чтобы точно определить середину плотины для дальнейшего заключения арендного договора.

Молдавская сторона до 1 декабря должна предоставить Украине проект договора аренды земельного участка на территории РМ в районе Днестровского гидроузла, а также своё видение максимальных сроков арендного договора. Скорее всего, это будет 49 лет.

Разнарядка сверху: «Мы уступаем!»

6 октября, в ходе официального визита в Республику Молдова, премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что Кишинёв и Киев должны ускориться и желательно до конца 2017 г. подписать соглашение об обеспечении функционирования Днестровского комплексного гидроузла.

Сразу же после отъезда украинской делегации, в молдавском министерстве экономики состоялось заседание молдавских участников переговоров по ДКГ, где им было прямо сказано: «Документ будет подписан на условиях украинской стороны в версии 2017 г.».

До сих пор участники переговоров пользовались вариантом соглашения об обеспечении функционирования Днестровского комплексного гидроузла образца 2013 г. Этот документ отражает принципиальную позицию Молдовы: если уж отдавать в долгосрочную аренду часть своей территории, то с определённой выгодой, и максимально обезопасив себя по ряду принципиальных вопросов, особенно экологических.

Так, например, вариант 2013 г. предусматривал совместный мониторинг природоохранительными органами двух стран экологического, включая гидрологический, гидробиологического, гидрохимического и других видов состояния реки Днестр на участке буферного гидроузла у с. Наславча. Обязывал украинскую сторону не допускать ухудшения качества воды, гидрологического режима и экологического состояния экосистем Днестра ниже плотины ГЭС-2, по сравнению с верхним течением реки (ГЭС-1), а также сохранить первоначальное назначение буферного водохранилища — обеспечение равномерного и стабильного поступления воды в средний и нижний Днестр для устойчивого функционирования экосистемы реки и стабильного водообеспечения населения и предприятий Молдовы и Одесской области Украины.

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Кроме этого, вариант соглашения 2013 г. содержал конкретные параметры расхода воды для обеспечения весенних экологических попусков и минимально необходимого дебита в остальное время года: среднегодовой расход воды в Днестре ниже плотины ГЭС-2 — не ниже 250 м3/сек, а среднечасовые перепады уровня воды не должны превышать 40−45 см. В случае несоблюдения вышеуказанных положений, говорилось в версии документа 2013 г., украинская сторона должна возместить Молдове нанесённый ущерб, в соответствии с утверждённой методикой.

23 августа этого года Посольство Украины в РМ передало министерству иностранных дел и европейской интеграции украинский вариант проекта соглашения об обеспечении функционирования Днестровского гидроузла — облегчённую версию документа, по сравнению с проектом 2013 г. Именно на него теперь приказано опираться молдавским переговорщикам.

Аппетиты Киева

В своём варианте соглашения украинская сторона постаралась максимально освободить себя от любого рода обязательств. Так, из документа исчезли все параметры расхода воды: Украина не намерена брать на себя никаких конкретных обязательств по проведению весенних экологических попусков, которые полностью зависят от режима функционирования Днестровского гидроэнергоузла.

Нет в предлагаемом к подписанию проекте и механизмов по компенсации Республике Молдова ни в случае нанесения ущерба, ни из-за утрачиваемых нашей страной в связи с функционированием Днестровского гидроэнергокомплекса экосистемных услуг (потери в сфере рекреации, рыбных запасов, утрата самоочистительной способности реки и увеличение расходов на водоподготовку для питьевого водоснабжения, ограничение ирригационных возможностей и т. д. ). Хотя, как указывают экологи, в преамбуле документа, переданного украинской стороной, говорилось в версии документа 2013 г., которая содержит принцип «загрязнитель платит», а также принципы «равноправного и справедливого использования трансграничных вод».

Зато за прошедшие четыре года выросли территориальные аппетиты украинских энергетиков: если в варианте 2013 г. речь шла об аренде 19,18 га молдавской территории, то в версии 2017 г. это уже 19,22 га. Раза в три увеличена и ст.5 соглашения, в которой говорится о том, как и что могут делать украинские энергетики на арендованной территории.

Так, украинская сторона, согласно предложенному проекту, имеет право без уплаты налогов и пошлин ввозить на арендованную территорию любого рода оборудование, материалы и технику и строить любые сооружения, необходимые для эксплуатации, обслуживания или модернизации Днестровского гидроузла. Построенные объекты будут считаться инвестициями украинской стороны, а Молдова должна признать право собственности Украины на эти сооружения.

Другой интересный момент: согласно ст. 2 проекта, режим работы Днестровского комплексного гидроузла Киев предлагает определять на основе документа 30-летней давности — «Правил эксплуатации водохранилищ Днестровского комплексного гидроузла», говорилось в версии документа 2013 г., По словам директора международной ассоциации хранителей Днестра «Eco-Tiras» Ильи Тромбицкого, этот нормативный документ безнадёжно устарел — он не учитывает строительство в 1990-х гг. генераторов на нижней плотине буферного водохранилища (ГЭС-2).

Видимо, несмотря на полную готовность идти на уступки в днестровском вопросе, этот пункт соглашения вызвал удивление и недовольство и в Правительстве РМ, потому что в ходе консультаций 3 ноября, проходивших под председательством замминистра экономики и инфраструктуры Молдовы Виталия Юрку и замминистра энергетики и угольной промышленности Украины Натальи Бойко, была достигнута договорённость, что до 20 ноября Украина предоставит Кишинёву проект новых «Правил эксплуатации водохранилищ», а также расчёты водного баланса Днестровского гидроэнергоузла, статистические данные по притоку воды в Днестровском водохранилище и расходы воды ниже ГЭС-2.

Илья Тромбицкий говорит, что, если молдавская сторона действительно настроена подписать соглашение об обеспечении функционирования Днестровского комплексного гидроузла до конца этого года, как того требует Киев, то изучение 200-страничного текста Правил плюс данных по балансу воды будет формальным, для галочки — за месяц детально изучить такой объемный документ невозможно, тем более что у Молдовы есть большие проблемы со специалистами в области гидроэнергетики.

«Это большой технический документ. Необходимо время для его изучения. К тому же для меня непонятно, что именно нам пришлют — проект или уже утверждённый документ. Несколько лет назад Молдове уже присылали проект “Правил эксплуатации водохранилищ” на согласование, но там был полный бардак, и молдавская сторона тогда отправила нашим соседям много замечаний. Так что сегодня всё ещё остаётся непонятным: то ли Украина намерена поставить Молдову перед фактом, прислав уже утверждённые правила эксплуатации, то ли всё-таки намерена их дорабатывать путём согласования с Молдовой, что было бы правильно», — заявил Илья Тромбицкий noi.md.

Днестр в обмен на исчерпанные карьеры?

Официально в обмен на урегулирование территориальных и имущественных споров в районе Днестровского гидроузла Украина признает право собственности Республики Молдова на 25 молдавских объектов советского времени, расположенных на её территории. Речь идёт о 23 домах отдыха, большинство из которых находится в довольно неприглядном состоянии, а также двух карьерах по добыче гранита и песка — ГП «Черновицкий гравийно-песчаный карьер» и «Первомайский гравийно-щебёночный карьер», расположенный в Николаевской области.

В одном из своих интервью бывший министр регионального развития и строительства Марчел Рэдукан говорил, что продукция данных предприятий в Молдову не поступает — карьеры в Черновцах и Первомайске обеспечивают потребителей Украины, подчиняются её законам, хотя и подведомственны молдавскому министерству строительства, и оно имеет право назначать и снимать их руководство. «Нам ещё предстоит выяснить реальное положение дел на этих предприятиях и найти решение по узакониванию собственности», — говорил экс-глава минстроя в 2010 г.

А в 2011 г. председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам иностранных дел Тарас Чорновил, откровенничая с журналистами, сказал, что в обмен на полный контроль над плотиной Днестровской ГЭС-2 в результате подписания секретных протоколов премьер-министрами Юлией Тимошенко и Владимиром Филатом, Украина отдаст Молдове несколько исчерпанных карьеров. «Это небольшие территории, карьеры, которые практически уже исчерпаны. То есть, это так называемые “глухие”, небольшие объекты, которые не имеют для нас особого значения», — заявил украинский парламентарий.

То есть, производимая сделка — монополизация Днестра украинскими энергетиками в обмен на исчерпанные карьеры и устаревшие базы отдыха — изначально была неравноценна. Но официальный Кишинёв все эти годы хотя бы проявлял принципиальность в экологических и финансовых (компенсация ущерба) вопросах, что тормозило переговоры по Днестровскому гидроузлу. Теперь же молдавская сторона готова уступить Киеву, отказаться от принципиальных формулировок 6-й, «экологической» статьи соглашения и реальных рычагов давления в случае невыполнения Украиной своих обязательств.

В молдавском экологическом сообществе считают, что за этими уступками, скорее всего, стоят кланово-олигархические договорённости, что стало очевидным ещё в начале этого года, когда премьер-министр Павел Филип отправился с визитом в Киев со своими предложениями по Днестру, а подписал украинские.

1 млрд долларов на альтернативные источники воды

Молдавские и украинские экологи требуют наложить мораторий на переговоры по эксплуатации Днестровского гидроэнергетического комплекса до тех пор, пока не будет проведена международная экспертиза как самого текста соглашения, так и дальнейших гидропланов Киева в районе Новоднестровска с точки зрения их социальной и экономической эффективности, а также воздействия на окружающую среду.

«Это не проявление экологического экстремизма и не преувеличение грозящей опасности, а констатация реальных последствий однобокой политики в интересах очень ограниченного круга людей в обеих странах, не имеющих ничего общего с интересами народов и природы», — говорится в совместном заявлении 38 экологических неправительственных организаций Молдовы и Украины, участвовавших в конце октября в работе V форума НПО бассейна Днестра.

На прошлой неделе представители молдавского гражданского общества направили открытое письмо в Европейскую комиссию, секретариат Европейского энергетического сообщества, Всемирный банк, МВФ, ЕБРР, Европейский инвестиционный банк, резиденту-координатору ООН в Республике Молдова, делегации Европейской комиссии в РМ, а также в ряд западных посольств с изложением своей позиции по поводу завершающихся переговоров по функционированию Днестровского гидроэнергокомплекса и его воздействия на бассейн реки Днестр.

«Гражданскому обществу удалось получить проект указанного соглашения. Если его текст не претерпит радикальных улучшений, то внедрение соглашения приведёт к деградации и разрушению экосистем Нижнего Днестра и создаст огромные экономические издержки для определения альтернативных источников питьевой воды — от сотен миллионов до 1 млрд. долларов США», — говорится в обращении, подписанном бывшим премьер-министром Ионом Стурзой, исполнительным директором Института публичных политик Аркадием Барбарошие, директором ассоциации хранителей Днестра «Eco-Tiras» Ильёй Тромбицким, экс-гендиректором НАРЭ Виктором Парликовым, председателем Экологического движения Молдовы Алеку Реницэ, руководителем бендерского НПО «Экоспектр» Иваном Игнатьевым и другими (всего 20 подписей).

Представители гражданского общества отмечают, что проект соглашения об обеспечении функционирования Днестровского комплексного гидроэнергоузла «сознательно игнорирует» сразу четыре природоохранные директивы Европейского союза, чем нарушает экологические положения Соглашений об ассоциации Молдова-ЕС и Украина-ЕС. Игнорируются участниками переговоров и экологические директивы, упомянутые в Энергетическом соглашении Европейского сообщества, сторонами которого являются Молдова и Украина. В связи с чем представители неправительственных организаций РМ требуют проведения международной экспертизы соглашения по Днестровскому гидроузлу, опубликования его текста вместе со всеми приложениями, широкого обсуждения проекта договора, а также отказа от «пакетного» принципа ведения переговоров с Киевом.

Как заявил экс-гендиректор НАРЭ Виктор Парликов, переговоры по Днестровскому гидроузлу «в пакете» с другими вопросами двусторонней молдавско-украинской повестки, включая признание собственности Молдовы на ряд объектов на территории Украины, демаркацию границы, создание смешанных таможенных постов, приднестровскую проблему, — не самый лучший поход, который может привести к нежелательным компромиссам.

О таком «пакете» ещё в феврале договорились премьер-министры двух стран. Представители гражданского общества считают, что Молдове следует ожидать заключения от её имени крайне невыгодной для её народа сделки, и что степень этой невыгодности косвенно указывает на то, что помимо официальной стороны соглашения может иметь место и неофициальная — заключённая в пользу крайне ограниченного круга лиц в качестве «благодарности за сговорчивость».