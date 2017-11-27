Проезд в алматинском автобусе оценили в 1431 тенге

По данным Tengrinews.kz, это было подсчитано для того, чтобы выделить субсидии перевозчикам. Но не всем, а лишь тем, кто заменит старые автобусы на новые.

«Тариф зависит от того, сколько людей ездят на этом маршруте, стоимости автобуса и других затрат. Стоимость может меняться каждый месяц в зависимости от пассажиропотока. Оплата субсидий производится только после того, как перевозчик предоставляет акт выполненных работ согласно утвержденной методике и по каждому пункту предоставляет подтверждающие документы, — сообщили в управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматы.