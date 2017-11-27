Проезд в алматинском автобусе оценили в 1431 тенге
На сайте маслихата Алматы появилось решение о согласовании регулярные социально значимые перевозки пассажиров на 2017−2019 годы, передает NUR.KZ.
На сайте маслихата Алматы появилось решение о согласовании регулярные социально значимые перевозки пассажиров на 2017−2019 годы, передает NUR.KZ.
Решение было принято 17 ноября на ХХIII сессии маслихата.
Согласно ему, самым дешевым маршрутом стал 131-й (91,81 тенге), а самым дорогим — 108-й (1431 тенге).
По данным Tengrinews.kz, это было подсчитано для того, чтобы выделить субсидии перевозчикам. Но не всем, а лишь тем, кто заменит старые автобусы на новые.
44 указанных маршрута принадлежат автопаркам, желающим купить или уже купившим новые автобусы.
«Тариф зависит от того, сколько людей ездят на этом маршруте, стоимости автобуса и других затрат. Стоимость может меняться каждый месяц в зависимости от пассажиропотока. Оплата субсидий производится только после того, как перевозчик предоставляет акт выполненных работ согласно утвержденной методике и по каждому пункту предоставляет подтверждающие документы, — сообщили в управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматы.