Минфин сравнил ICO с «финансовыми пирамидами»

Источник: Sputnik.by

ICO — способ привлечения средств под определенные проекты путем краудфандинга. Данная система предполагает обмен реальных инвестиций на специальные «токены» — выпущенные компаниями криптовалюты.

«Рынки токенов, формы и способы формирования стоимости токенов позволяют констатировать, что данные «финансовые инструменты», сегодня имеют исключительно спекулятивную природу, направленную на формирования финансовых «пузырей» и «пирамид», — заявили в понедельник в Минфине республики.

Ведомство посоветовало белорусам и предприятиям воздержаться от инвестирования в проекты на ICO и перечислило основные риски, имеющие, по мнению экспертов Минфина, «чрезмерный уровень».

Так, среди проблем Минфин назвал «отсутствие регулирования и, как следствие, отсутствие защиты потребителей и инвесторов», а также отсутствие рыночной оценки, аудита и экспертизы.

По мнению ведомства, отсутствие гарантированного вторичного рынка токенов также является рисков, так как нет обязанностей эмитента токенов на их выкуп — в отличие от похожего инструмента, акций.

Плохим фактором назвали в ведомстве и отсутствие требований к обязательному раскрытию информации при эмиссии токенов и проведении ICO, а также отсутствие гарантий предоставления такой информации всем инвесторам в одно и то же время. Наконец, ICO несет риск инвестиционного мошенничества.