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22:46 (мск), источник: Sputnik.by

Проблемный «Газпром Центр» в Минске достроит другой подрядчик

МИНСК, 27 ноя — Sputnik. Столичные власти определились с новым подрядчиком для строительства комплекса «Газпром Центр», заявил в понедельник первый заместитель председателя Мингорисполкома Федор Римашевский.

Источник: Sputnik.by

По его информации, работы на стройплощадке комплекса будут возобновлены уже в январе следующего года.

«Определен новый генподрядчик, который продолжит работы на объекте, это зарубежная компания. Сейчас идет проработка и подписание договорных отношений между заказчиком и подрядной организацией», — цитирует агентство «Минск-Новости» слова Римашевского.

В первую очередь начнется строительство высотной части комплекса — это связано с технологией возведения здания.

Строительство многофункционального комплекса «Газпром Центр» началось в 2015 году. Было заявлено, что в его инфраструктуру войдут белорусские офисы «Газпрома», гостиница, паркинг, физкультурно-оздоровительный и медицинский центр, детский центр развития, а также объекты торговли и услуг. Окончание стройки было запланировано на 2018-й. В 2016 году возведение объекта приостановили якобы из-за повреждений фундамента. То, что успели построить, было законсервировано.

Летом 2017 года руководство «Газпром трансгаз Беларусь» подписало приказ о расконсервации комплекса «Газпром Центр».

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко распорядился завершить стройку на улице Филимонова до 2020 года.

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