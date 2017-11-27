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22:13 (мск), источник: Newtimes.kz

Минобразования сообщило, как изменилась зарплата казахстанских учителей

Как за последние годы изменилась зарплата казахстанских учителей, рассказали в министерстве образования и науки, передает ИА «NewTimes.kz».

Источник: Newtimes.kz

«Мы отлично осознаем, что одним из главных критериев востребованности учительской профессии является зарплата. Наше министерство прикладывает серьезные усилия, чтобы способствовать росту доходов наших педагогов. Безусловно, на зарплату учителя влияют такие факторы, как его квалификация, стаж работы, а также учебная нагрузка», — говорится в сообщении на официальной странице Минобразования в Facebook.

«С 2012 по 2016 год среднемесячная зарплата выросла с 67 900 тенге до 99 100 тенге. Другими словами, за эти годы учителя стали получать на 45,9% больше. Говоря о темпах роста, с 2012 по 2015 оплата труда наших казахстанских педагогов росла по 2−7%, а в 2016-м последовал скачок на 31,8%», — сообщает ведомство.

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Минобразования сообщило, как изменилась зарплата казахстанских учителей
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