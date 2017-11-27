Украина учит Беларусь, как зарабатывать на чернобыльском туризме
Ежегодно иностранные туристы, желающие посетить зону отчуждения Чернобыльской АЭС, привозят в Украину около 10 млн долларов.
Ежегодно иностранные туристы, желающие посетить зону отчуждения Чернобыльской АЭС, привозят в Украину около 10 млн долларов.
Об этом в комментарии «Радио Свобода» заявил ликвидатор аварии на ЧАЭС, автор книги о Чернобыле Сергей Мирный.
«Украинцы — мировые лидеры в части организации туризма после радиационных катастроф. Сейчас начинаем учить белорусов. Чернобыльский туризм Беларусь сделала государственной политикой, но не знает, с чего начать. Одно из направлений, которое нам следует развивать — это трансграничный туризм», — считает эксперт.
Он отметил, что граничащие с зоной отчуждения районы выражают заинтересованность в туристическом потоке, который привлекает «туризм после радиационных аварий».
Сергей Мирный также привел данные опроса, согласно которому иностранные туристы называют Чернобыль самым интересным местом Украины, которое стоит посетить, сообщает «Апостроф».