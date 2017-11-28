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00:04 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Борис Титов предложил освободить работающих пенсионеров от страховых взносов в ПФР

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей и председатель Партии роста Борис Титов выступил против уплаты взносов работающими пенсионерами на обязательное пенсионное страхование. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 1».

«Мы считаем, во-первых, что они (работающие пенсионеры.— “Ъ”) не должны платить страховые взносы, когда они достигают пенсионного возраста, потому что они накопили, достигли пенсионного возраста, но государство по-прежнему требует с них платежи», — приводит ТАСС его слова.

Господин Титов подчеркнул, что выступает против повышения пенсионного возраста, отметив, что пенсионеры, имеющие такую возможность и желание, продолжают работать. «Мы считаем, что не надо сегодня увеличивать пенсионный возраст, потому что пенсионеры и так могут работать, и сегодня это не является ограничителем», — добавил он.

Ранее на федеральном политсовете Партии роста в Абрау-Дюрсо было решено выдвинуть Бориса Титова в президенты. Сам господин Титов признает, что «явным и бесспорным фаворитом» на выборах будет нынешний президент Владимир Путин.

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