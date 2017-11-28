Борис Титов предложил освободить работающих пенсионеров от страховых взносов в ПФР

«Мы считаем, во-первых, что они (работающие пенсионеры.— “Ъ”) не должны платить страховые взносы, когда они достигают пенсионного возраста, потому что они накопили, достигли пенсионного возраста, но государство по-прежнему требует с них платежи», — приводит ТАСС его слова.

Господин Титов подчеркнул, что выступает против повышения пенсионного возраста, отметив, что пенсионеры, имеющие такую возможность и желание, продолжают работать. «Мы считаем, что не надо сегодня увеличивать пенсионный возраст, потому что пенсионеры и так могут работать, и сегодня это не является ограничителем», — добавил он.