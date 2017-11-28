Комсомольские «Суперджеты» оказались выгоднее «Эйрбасов»

Генеральный директор мексиканской авиакомпании «Interjet» Хосе Луис Гарса Альварес в интервью изданию «Flight Global» заявил, что считает пассажирский самолёт «Сухой Суперджет 100» производства Комсомольска-на-Амуре «печатным станком».

Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на Аэронавтика.онлайн, менеджер предприятия привел цифры: капитальные затраты на 10 самолётов этой модели примерно равны платежам авиакомпании при поставке одного Airbus A320. Единственный в Южной Америке эксплуатант лайнеров SSJ 100 имеет в своём парке 22 самолёта произведённых в Хабаровском крае, 50 Airbus A320 (включая три новейших A320neo), 6 самолётов A321.



После четырёх лет эксплуатации российского самолёта Хосе Луис Гарса Альварес утверждает, что производитель двигателей обеспечивает должный уровень поддержки, включая силовые установки на подмену, а прошлогодний инцидент с выявленным дефектом «полностью исчерпан».

Напомним, в декабре 2016 года Interjet остановил полёты всех 22 используемых на тот момент «Сухогй Суперджет 100». Эксперты АО ««Гражданские самолёты Сухого» осмотрели все работающие самолёты, выявили «не критический» дефект, предусмотрели работы при плановом техобслуживании, а не при экстренном выводе самолётов из эксплуатации.