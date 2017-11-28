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05:31 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Крыло самолета МС-21 из Иркутска успешно испытали максимальными нагрузками

Проверки признали успешными.

Источник: IrkutskMedia.ru

Центральный аэрогидродинамический институт имени Жуковского завершил очередной этап прочностных статических испытаний композитного силового кессона крыла самолета МС-21−300 из Иркутска. В результате испытания признали успешными, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу института.

Перед специалистами ЦАГИ стояла цель подтвердить безопасность проведения летных испытаний опытных самолетов по условиям прочности крыла при воздействиях максимальных полетных нагрузок, принятых для проектирования ПАО «Корпорация «Иркут».

«По результатам проведенных исследований кессон крыла выдержал нагрузку, превышающую заданную по программе испытаний, без разрушений. Это экспериментально подтвердило достаточную прочность кессона крыла при максимальных полетных нагрузках самолета МС-21 с параметрами, принятыми для летных испытаний», — говорится в сообщении.

Напомним, лайнер МС-21−300 продолжает летные испытания в Жуковском. Самолет совершил первый полет с аэродрома ЛИИ имени М. М. Громова в Московской области 2 ноября. Полет продолжался свыше трех часов. В ходе него определялись характеристики устойчивости и управляемости на высоте от 6 тысяч метров до 12 тысяч метров. Все системы самолета отработали штатно.

Ранее самолет совершил самый длительный перелет с аэродрома Иркутского авиазавода на аэродром ЛИИ имени Громова в Московском области. Лайнер преодолел порядка 4,5 тысячи км без посадки за шесть часов. Высота полета составила около 10 тысяч метров. В ЛИиДК ОКБ имени А. С. Яковлева специально для базирования самолетов МС-21 построен новый ангар, в котором создан современный комплекс сбора, обработки и хранения полетной информации, регистрируемой в процессе проведения летных и наземных испытаний.

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