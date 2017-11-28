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05:52 (мск), источник: Губерния онлайн

Застройщик «Казачьей горы» в Хабаровске: В декабре мы разберемся с долгами

Между тем дольщики заявляют, что их терпение уже заканчивается.

Источник: Губерния онлайн

До конца 2017 года застройщик жилого комплекса «Казачья гора» собирается погасить долги по кредитам и налогам. После этого предприниматель сможет получить новый заем и, по его заверениям, завершить работы на объекте. Об этом гендиректор компании-застройщика «СамСтрой» Владимир Фридман заявил во время встречи с дольщиками, сообщает портал «Губерния».

Напомним, вторая очередь жилого комплекса «Казачья гора» строится уже десять лет. Сейчас работы на объекте ведет компания «СамСтрой». В 2016 году правительство края предоставило организации госгарантию на получение кредита в банке: тогда застройщик взял взаймы 33 млн рублей. Этих денег оказалось мало. По итогам заседания межведомственной комиссии, где обсуждалась судьба долгостроя, было решено еще раз помочь застройщику. На этот раз он сможет получить 200 млн рублей.

«Будет нормальное финансирование, и нормально можно будет вести строительство. Единственное, чтобы заработала кредитная линия под гарантии правительства, нам необходимо погасить старый кредит — это 36 млн рублей с учетом налогов», — рассказал Владимир Фридман.

Расплатиться со всеми долгами, чтобы взять новый кредит, и подготовить проектную документацию «СамСтрой» планирует в ближайший месяц.

«Я так думаю, что в декабре мы можем все долги закрыть. То есть имеются в виду и кредиты, и налоги, которые там немножко накопились. До конца года будет и вся проектно-сметная документация», — заявил Владимир Фридман.

Депутат Госдумы от Хабаровского края Борис Гладких отмечает, что если предприниматель не решит все вопросы в срок, то речь может идти о смене застройщика.

«Нам хотелось бы получить уже конкретные сроки, после которых застройщик не будет морочить голову нашим дольщикам, а мы могли бы более активно приступить к фазе смены застройщика. Мы не ведем речи о том, что за этот короткий промежуток времени застройщик должен сдать дом в эксплуатацию, но мы говорим о каких-то реальных вещах», — отметил Борис Гладких.

Обеспокоены ситуацией и дольщики.

«Лично я жду сдачи этого дома с десятого года. Уже семнадцатый год заканчивается, а воз и ныне там. Хотя и правительство края, и депутат Государственной думы курируют этот объект, пытаются принять какие-то меры, но мы не видим инициативы от самого застройщика, никакой конкретики. Терпение у дольщиков уже заканчивается», — утверждает дольщик ЖК «Казачья гора» Ольга Трофимова.

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