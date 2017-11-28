В Красноярске появятся товары под брендом «Сделано в тюрьме»

В Красноярске начнут продавать продукты и одежду под брендом «Сделано в тюрьме». Горожане смогут купить продукцию, сделанную заключенными в Красноярском крае. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФСИН.

Первый в регионе магазин с товарами от осужденных откроется в здании ИК-22 по ул. Парашютная, 13.

«К услугам покупателей два отдела — продуктовый и вещевой. В первом можно будет купить мясные деликатесы, свежую зелень, полуфабрикаты, масло и молоко, овощи, макаронные и хлебобулочные изделия. Во втором отделе будет представлен ассортимент швейной фабрики ИК-22», — говорится в сообщении.

Красноярские заключенные вовсю осваивают различные отрасли производства. Так, в ИК-22 осужденные успешно выращивают овощи и зелень на гидропонной системе. В женской колонии № 22 открыли цех по производству чебупели, пирожков и других полуфабрикатов. Фабрика способна изготавливать до 100 кг готовой продукции в день. ​ Некоторые заключенные устроились на работу на птицефабрику в Сухобузимском районе. Ежедневно они будут ухаживать за птицей, чинить коммуникации, ремонтировать технику и фасовать продукцию.