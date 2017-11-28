Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
14-летняя звезда детского «Голоса» впервые снялась в сериале
Поездки в общественном транспорте ведут к депрессии
Путч в ЛНР: почему Плотницкий не удержался у власти
Создан дом, который собирается за 6 часов (фото)
"Ничего криминального": бизнесмен из Копейска о жалобе Галустяна
Пересадка головы: россиянин верит в итальянского хирурга Спиридонов прокомментировал первую удачную пересадку головы человека
Кобзон с гневной отповедью выступил у гроба Хворостовского
СМИ: Пугачева испугала поклонников лицом без грима
Макаревич в Одессе объяснил украинцам, почему Крым не российский
Россияне отреагировали на ссору Собчак и Соловьева
Табаков доставлен в реанимацию с тяжелым заболеванием — СМИ
Поклонники критикуют Казанову за фото без белья
Первая официальная фотосессия принца Гарри и Меган Маркл
Дженнифер Лоуренс хочет переехать на ферму и завести коз
"Нужен психиатр" — Эксперт о словах Госдепа по поводу фото Путина
Эксперт об опасности протеста Киева из-за Путина
Cобственников жилья обяжут участвовать в благоустройстве
Отдых мечты: 4 частных острова с отелями (фото)
Фоторепортажи
8Военный переворот в Зимбабве
8Внутри Монголии
08:06 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Красноярске появятся товары под брендом «Сделано в тюрьме»

Горожане смогут купить продукцию, сделанную заключенными в Красноярском крае.

В Красноярске начнут продавать продукты и одежду под брендом «Сделано в тюрьме». Горожане смогут купить продукцию, сделанную заключенными в Красноярском крае. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФСИН.

Первый в регионе магазин с товарами от осужденных откроется в здании ИК-22 по ул. Парашютная, 13.

«К услугам покупателей два отдела — продуктовый и вещевой. В первом можно будет купить мясные деликатесы, свежую зелень, полуфабрикаты, масло и молоко, овощи, макаронные и хлебобулочные изделия. Во втором отделе будет представлен ассортимент швейной фабрики ИК-22», — говорится в сообщении.

Красноярские заключенные вовсю осваивают различные отрасли производства. Так, в ИК-22 осужденные успешно выращивают овощи и зелень на гидропонной системе. В женской колонии № 22 открыли цех по производству чебупели, пирожков и других полуфабрикатов. Фабрика способна изготавливать до 100 кг готовой продукции в день. ​ Некоторые заключенные устроились на работу на птицефабрику в Сухобузимском районе. Ежедневно они будут ухаживать за птицей, чинить коммуникации, ремонтировать технику и фасовать продукцию.

Также на базе ИК-22 работает швейное производство, которое специализируется на пошиве товаров народного потребления, постельного белья и рабочей одежды.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
В Красноярске появятся товары под брендом «Сделано в тюрьме»
Пентагон заявил о небезопасном сближении Су-30 с самолетом США
Волкер назвал встречу с Сурковым по Украине «шагом назад»
СМИ: дело Кехмана закрыто за истечением сроков давности
Путин подписал закон о tax free
Польский историк рассказал подробности задержания ФСБ
Прокуратура Ниццы подала апелляцию на освобождение Керимова
ГИБДД подтвердила право граждан снимать полицейских на камеру
Спорт
Месть подается горячей: «Спартак» разбивает «Зенит» И остается в чемпионской гонке
Авто
В гастроном на «гелике»: Интернет обсуждает украинскую бабушку Бабушка, которая приехала за покупками на дорогом внедорожнике Mercedes-Benz G-класса, шокировала интернет-общественность
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
82-летний Олег Табаков попал в реанимацию Народный артист СССР доставлен в столичную больницу
Недвижимость
«Ждать два года я была не готова». Монологи владельцев «вторичек»
Создан складной дом, который можно установить за 6 часов
Жилье под вопросом. Подорожает ли ипотека из-за новых требований ЦБ
Не гетто и не «бабушкин» вариант. Где в России дешевле всего снять квартиру
Леди
Невеста принца: 7 главных фактов о Меган Маркл Все, что ты хотела знать о возлюбленной принца Гарри. И даже немного больше.
Дети
В семье 82-летнего Василия Ливанова случилось пополнение Актер вновь стал дедушкой.
Все о ремонте
Как выбрать мебель для маленькой комнаты: 15 хитростей
5 ошибок в дизайне комнаты с низким потолком
10 советов, как сделать съёмную квартиру уютной
7 правил, как расположить ТВ на стене
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь