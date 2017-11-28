Приморские строители получили мощный бонус

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В работе совещания, которое провёл руководитель хабаровского филиала «ФАУ Главгосэкспертиза России» Эдуард Бурдинский, приняли участие специалисты департамента градостроительства Приморского края, краевого предприятия «Региональный центр ценообразования в строительстве», представители предприятий — производителей строительных материалов, изделий, оборудования, машин и механизмов, работающих в регионе.

Главной темой совещания стало обсуждение вопросов размещения информации о стоимости строительных ресурсов ФГИС ЦС.

«В соответствии с изменениями, внесенными в Градостроительный кодекс, с 2018 года определение сметной стоимости строительства объектов с привлечением бюджетных средств будет осуществляться исключительно на основании сметных нормативов и сметных цен строительных ресурсов, которые рассчитаны в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве», — отметил и.о. директора департамента градостроительства Максим Веденёв.

Эдуард Бурдинский проинформировал коллег о принципах расчета стоимости строительства.

«Одним из основных определяющих моментов будет учет максимальной территориальной близости производителей материальных ресурсов, необходимых для строительства, к месторасположению объекта. Таким образом, продукция местных производителей стройматериалов будет в приоритетном порядке учитываться уже на стадии проектирования объектов на территории края, что существенно повышает их конкурентные преимущества», — сообщил он.

Эдуард Бурдинский отметил важность максимального вовлечения всех учтенных в ФГИС ЦС юридических лиц в работу.

Информацию для расчета сметных цен на строительные ресурсы в систему ФГИС ЦС обязаны ежеквартально предоставлять организации, включенные в перечень юридических лиц — производителей строительных ресурсов, цены на продукцию и услуги которых будут использоваться при расчете сметной стоимости строительства.

Регистрация в системе ФГИС ЦС и ее заполнение уже осуществляется на территории всех субъектов Российской Федерации.

В соответствии с данными ФГИС ЦС по Приморскому краю внесено 63 производителя и 491 организация — импортёр стройматериалов.

Участников совещания проинформировали о значимости и необходимости предоставления данных о ценах на производимую ими продукцию в ФГИС ЦС. Также на совещании обсудили практические вопросы первоначальной регистрации и передачи данных о стоимости материалов в ФГИС ЦС. Была отмечена гарантия конфиденциальности данной информации.

На вопросы представителей предприятий в режиме видеосвязи ответили представители «ФАУ Главгосэкспертиза России» при Минстрое России, в том числе — начальник управления методологии ценообразования и мониторинга цен строительных ресурсов Ильяс Ахметзянов.