Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
82-летний Олег Табаков попал в реанимацию
Спорт не помогает женщинам похудеть
«Славы захотелось»: советник Порошенко о провале атаки в Донбассе
Создан дом, который собирается за 6 часов (фото)
Дженнифер Лоуренс хочет переехать на ферму и завести коз
«Вырезали самое важное» Школьник c Ямала рассказал о выступлении в Бундестаге
Кобзон с гневной отповедью выступил у гроба Хворостовского
СМИ: Пугачева испугала поклонников лицом без грима
В гастроном на «гелике»: Интернет обсуждает украинскую бабушку
Олимпийский чемпион продает подаренный BMW X6
Табаков доставлен в реанимацию с тяжелым заболеванием — СМИ
СМИ: Миддлтон предстала в жемчугах принцессы Дианы
Первая официальная фотосессия принца Гарри и Меган Маркл
Дженнифер Лоуренс хочет переехать на ферму и завести коз
"Нужен психиатр" — Эксперт о словах Госдепа по поводу фото Путина
Эксперт об опасности протеста Киева из-за Путина
Cобственников жилья обяжут участвовать в благоустройстве
Отдых мечты: 4 частных острова с отелями (фото)
Фоторепортажи
8Военный переворот в Зимбабве
8Внутри Монголии
08:00 (мск), источник: ДЕЙТА

Приморские строители получили мощный бонус

При строительстве за счёт бюджета продукция местных производителей стройматериалов получит в Приморье приоритет. Это прозвучало на совещании в администрации Приморского края, посвященного работе федеральной государственной информационной системы ценообразования в строительстве (ФГИС ЦС), сообщили Deita. ru в краевой администрации.

Источник: Reuters

В работе совещания, которое провёл руководитель хабаровского филиала «ФАУ Главгосэкспертиза России» Эдуард Бурдинский, приняли участие специалисты департамента градостроительства Приморского края, краевого предприятия «Региональный центр ценообразования в строительстве», представители предприятий — производителей строительных материалов, изделий, оборудования, машин и механизмов, работающих в регионе.

Главной темой совещания стало обсуждение вопросов размещения информации о стоимости строительных ресурсов ФГИС ЦС.

«В соответствии с изменениями, внесенными в Градостроительный кодекс, с 2018 года определение сметной стоимости строительства объектов с привлечением бюджетных средств будет осуществляться исключительно на основании сметных нормативов и сметных цен строительных ресурсов, которые рассчитаны в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве», — отметил и.о. директора департамента градостроительства Максим Веденёв.

Эдуард Бурдинский проинформировал коллег о принципах расчета стоимости строительства.

«Одним из основных определяющих моментов будет учет максимальной территориальной близости производителей материальных ресурсов, необходимых для строительства, к месторасположению объекта. Таким образом, продукция местных производителей стройматериалов будет в приоритетном порядке учитываться уже на стадии проектирования объектов на территории края, что существенно повышает их конкурентные преимущества», — сообщил он.

Эдуард Бурдинский отметил важность максимального вовлечения всех учтенных в ФГИС ЦС юридических лиц в работу.

Информацию для расчета сметных цен на строительные ресурсы в систему ФГИС ЦС обязаны ежеквартально предоставлять организации, включенные в перечень юридических лиц — производителей строительных ресурсов, цены на продукцию и услуги которых будут использоваться при расчете сметной стоимости строительства.

Регистрация в системе ФГИС ЦС и ее заполнение уже осуществляется на территории всех субъектов Российской Федерации.

В соответствии с данными ФГИС ЦС по Приморскому краю внесено 63 производителя и 491 организация — импортёр стройматериалов.

Участников совещания проинформировали о значимости и необходимости предоставления данных о ценах на производимую ими продукцию в ФГИС ЦС. Также на совещании обсудили практические вопросы первоначальной регистрации и передачи данных о стоимости материалов в ФГИС ЦС. Была отмечена гарантия конфиденциальности данной информации.

На вопросы представителей предприятий в режиме видеосвязи ответили представители «ФАУ Главгосэкспертиза России» при Минстрое России, в том числе — начальник управления методологии ценообразования и мониторинга цен строительных ресурсов Ильяс Ахметзянов.

Представители Минстроя отметили, что только на основании полной информации о ценах на продукцию местных организаций возможно сформировать достоверную и отвечающую реалиям рынка сметную цену строительства объекта. Поэтому все заинтересованные организации в сжатые сроки должны провести необходимую регистрацию и внести требуемые данные в систему ФГИС ЦС.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Жителей и гостей Владивостока просят быть осторожными
Пентагон заявил о небезопасном сближении Су-30 с самолетом США
Волкер назвал встречу с Сурковым по Украине «шагом назад»
СМИ: дело Кехмана закрыто за истечением сроков давности
Путин подписал закон о tax free
Польский историк рассказал подробности задержания ФСБ
Прокуратура Ниццы подала апелляцию на освобождение Керимова
ГИБДД подтвердила право граждан снимать полицейских на камеру
Спорт
Месть подается горячей: «Спартак» разбивает «Зенит» И остается в чемпионской гонке
Авто
В гастроном на «гелике»: Интернет обсуждает украинскую бабушку Бабушка, которая приехала за покупками на дорогом внедорожнике Mercedes-Benz G-класса, шокировала интернет-общественность
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
82-летний Олег Табаков попал в реанимацию Народный артист СССР доставлен в столичную больницу
Недвижимость
Минстрой хочет обязать собственников недвижимости участвовать в благоустройстве
Строительство на месте Ховринской больницы в Москве начнется во второй половине 2018 года
Вид на жительство в Латвии: теперь по 1000 евро в год
Новый год приходит к арендодателям. Сколько стоит снять коттедж на праздники
Леди
Невеста принца: 7 главных фактов о Меган Маркл Все, что ты хотела знать о возлюбленной принца Гарри. И даже немного больше.
Дети
В семье 82-летнего Василия Ливанова случилось пополнение Актер вновь стал дедушкой.
Все о ремонте
Как выбрать мебель для маленькой комнаты: 15 хитростей
5 ошибок в дизайне комнаты с низким потолком
10 советов, как сделать съёмную квартиру уютной
7 правил, как расположить ТВ на стене
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь