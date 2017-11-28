В центре Омска изъяли у торговцев 50 килограммов нелегальной рыбы

В минувшие выходные в самом центре города на улице Валиханова шла бойкая торговля рыбой. Продукцию безо всяких ветеринарных разрешений продавали прямо из багажника машины у школы № 37.

На торговцев рыбой вышли в ходе очередного рейда специалисты Главного управления ветеринарии по Омской области, обходившие территории стихийной торговли в Центральном округе вместе с сотрудниками полиции. В итоге было изъято 50,8 килограммов подозрительной рыбы, на которую у продавцов не было никаких разрешительных документов.

Ксения Бобылева, начальник отдела экономики, развития потребительского рынка и торговли:

— Машины, с которых осуществляется незаконная торговля, не проходят должной санитарной обработки. Уличные продавцы не соблюдают температурный режим, торгуют в условиях полной антисанитарии и без ветеринарных документов. Омичам необходимо подумать, прежде чем совершать покупки в местах несанкционированной торговли.

Как отмечают проверяющие, купленная на стихийных рынках продукция может вызвать не только пищевые отравления. Есть опасность заражения опасными инфекциями и болезнями.