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15:37 (мск), источник: Интерфакс

Со счета банка в Москве во время сбоя операционной системы пропали 27 млн руб

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU — Несколько десятков миллионов рублей пропали со счета одного из столичных банков во время сбоя операционной системы в минувший понедельник, полиция проводит проверку.

«В понедельник в 21:58 вечера в дежурную часть ОМВД России по Мещанскому району Москвы со службы 02 поступило сообщение о мошенничестве в банке по адресу г. Москва, Олимпийский пр-т, дом 26, строение 10», — сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе столичной полиции.

По данным пресс-службы, в полицию обратилась директор московского филиала банка, которая пояснила, что «27.11.2017 г. в течение дня в операционной системе банка произошел сбой, после которого на корсчете банка обнаружена недостача в 27 миллионов рублей».

В пресс-службе добавили, что в настоящий момент над изучением данной проблемы работают IT-специалисты и сотрудники банка.

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Установить в настоящий момент факт хищения или сбоя, а также установить время, место происшествия не представляется возможным, в связи с техническими трудностями в операционной системе банка.
Пресс-служба столичной полиции

По данному факту проводится проверка.

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