Со счета банка в Москве во время сбоя операционной системы пропали 27 млн руб

«В понедельник в 21:58 вечера в дежурную часть ОМВД России по Мещанскому району Москвы со службы 02 поступило сообщение о мошенничестве в банке по адресу г. Москва, Олимпийский пр-т, дом 26, строение 10», — сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе столичной полиции.
По данным пресс-службы, в полицию обратилась директор московского филиала банка, которая пояснила, что «27.11.2017 г. в течение дня в операционной системе банка произошел сбой, после которого на корсчете банка обнаружена недостача в 27 миллионов рублей».
В пресс-службе добавили, что в настоящий момент над изучением данной проблемы работают IT-специалисты и сотрудники банка.
Установить в настоящий момент факт хищения или сбоя, а также установить время, место происшествия не представляется возможным, в связи с техническими трудностями в операционной системе банка.
Пресс-служба столичной полиции
По данному факту проводится проверка.