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11:11 (мск), источник: РИА Крым

В Крыму выставят на продажу девять принадлежавших Коломойскому АЗС

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя — РИА Новости Крым. Распорядительная дирекция имуществом Республики Крым выставит на продажу на открытом аукционе девять автозаправочных станций, которые ранее принадлежали украинскому олигарху Игорю Коломойскому.

Источник: РИА "Новости"

Об этом со ссылкой на первого заместителя министра имущественных и земельных отношений РК Ларису Кулинич сообщает пресс-служба Минимущества.

По ее словам, соответствующее постановление вступит в силу после того, как его рассмотрят и поддержат депутаты Госсовета Крыма.

Также в перечень войдут недвижимое имущество базы отдыха «Водник» в пгт Раздольное, базы отдыха «Межводное» в одноименном селе Черноморского района и склада ГСМ в Симферополе.

Кроме этого, на продажу выставлено недвижимое имущество по адресу: пгт Новый Свет, ул. Набережная, 3б, ул. Набережная, 3в; ул. Голицына (ул. Судакская), 16, а также нежилое помещение площадью 253 кв м в Симферополе.

«Принятие данного постановления позволит выполнить плановые показатели неналоговых поступлений в бюджет Республики Крым на 2017 год, в том числе провести осуществление компенсационных выплат», — отметила Кулинич.

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