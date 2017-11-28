В Крыму выставят на продажу девять принадлежавших Коломойскому АЗС

Источник: РИА "Новости"

Об этом со ссылкой на первого заместителя министра имущественных и земельных отношений РК Ларису Кулинич сообщает пресс-служба Минимущества.

По ее словам, соответствующее постановление вступит в силу после того, как его рассмотрят и поддержат депутаты Госсовета Крыма.

Также в перечень войдут недвижимое имущество базы отдыха «Водник» в пгт Раздольное, базы отдыха «Межводное» в одноименном селе Черноморского района и склада ГСМ в Симферополе.

Кроме этого, на продажу выставлено недвижимое имущество по адресу: пгт Новый Свет, ул. Набережная, 3б, ул. Набережная, 3в; ул. Голицына (ул. Судакская), 16, а также нежилое помещение площадью 253 кв м в Симферополе.