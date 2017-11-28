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11:05 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Поломки и подделка госномеров — автобусы Хабаровского края проверяют

За пять дней в регионе проверили почти 400 единиц общественного транспорта.

В Хабаровском крае по 30 ноября включительно проходит операция «Автобус». Во всех районах сотрудники ГИБДД останавливают общественный транспорт для проверки, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

С 22 по 27 ноября инспектора проверили 392 автобуса. В половине случаев были выявлены различные нарушения со стороны водителей.

 — За пять дней рейдовых мероприятий в районах Хабаровского края выявлено 157 нарушений. На арестплощадку отправлено 4 автобуса — выявили технические неисправности, проблемы с документами, перебитые номера — это может создать аварийную ситуацию во время выполнения рейса, — говорит сотрудник отдела пропаганды Хабаровского краевого ГИБДД Ольга Голубева. — Двух водителей поймали при использовании подложных госномеров. Это фактически подделка документов — серьезное нарушение. Как правило, водители идут на такие меры, чтобы обойти видеофиксацию, не платить штрафы. Еще два водителя вообще не имели права выходить на линию, так как в ходе рейда выяснилось, что они не проходили техосмотр — не проверяли тормозную систему, исправность рулевого управления.

Операция «Автобус» в Хабаровском крае в этом году проводится второй раз. В июле рейдовые мероприятия длились 2 недели и за это время проверили 2012 пассажирских автобусов. В теплое время года, среди основных нарушений, оказались превышение скорости, пьянство и провоз пассажиров с открытыми дверями.

— На этот раз полиции попался только один пьяный водитель за рулем автобуса. Также, на данный момент на удивление немного водителей оштрафовали за провоз пассажиров стоя — всего три таких случая по краю. На это есть свое объяснение. Сейчас водители пользуются внутренней связью и предупреждают друг друга о том, что проходят рейды и где стоят сотрудники ГИБДД. К тому же, автобусы сейчас тонируются и труднее заметить, как едут пассажиры. Сами водители говорят, что сделали это ради удобства людей, чтобы солнце в глаза не светило. Кстати, если с тонировкой перебор, то сдирать ее заставляют на месте даже автобусников, — отметила Ольга Голубева.

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 Поломки и подделка госномеров – автобусы Хабаровского края проверяют
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