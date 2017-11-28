Эксперты назвали средний срок ипотечного кредита в Калининграде
В Калининградской области увеличился средний срок ипотечного кредита. К такому выводу пришли эксперты Национального бюро кредитных историй.
В Калининградской области увеличился средний срок ипотечного кредита. К такому выводу пришли эксперты Национального бюро кредитных историй.
Исследователи сравнили данные за третий квартал 2016 и 2017 годов. В текущем году средний срок ипотечного кредита для жителей Калининградской области составил 14,44 года. Год назад он был на 1,1% меньше и составлял 14,28 лет. Средний срок ипотечного кредита по стране составил 14,9 лет.
Калининградская область находится на 56 месте в исследовании. Дольше всего ипотечные кредиты выплачивают жители
В октябре Агентство по ипотечному жилищному кредитованию сообщило, что в 2017 году в России зафиксирован рекордный объём выданных ипотечных кредитов. В Калининграде чаще всего в ипотеку берут вторичное жильё. В августе 2017 года число заявлений от желающих взять ипотечный кредит увеличилось в полтора раза от июльских цифр, сообщал ранее Клопс.Ru.