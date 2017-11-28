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12:40 (мск), источник: Клопс.ru

Эксперты назвали средний срок ипотечного кредита в Калининграде

В Калининградской области увеличился средний срок ипотечного кредита. К такому выводу пришли эксперты Национального бюро кредитных историй.

Источник: Клопс.ru

Исследователи сравнили данные за третий квартал 2016 и 2017 годов. В текущем году средний срок ипотечного кредита для жителей Калининградской области составил 14,44 года. Год назад он был на 1,1% меньше и составлял 14,28 лет. Средний срок ипотечного кредита по стране составил 14,9 лет.

Калининградская область находится на 56 месте в исследовании. Дольше всего ипотечные кредиты выплачивают жители Ямало-Ненецкого автономного округа. Они рассчитываются за жильё в течение 18,09 лет. В тройку вошла республика Дагестан и Тюменская область. Меньше всего ждут жители Псковской области, Санкт-Петербурга и республики Хакасия — все они рассчитываются за жильё менее, чем за 14 лет.

В октябре Агентство по ипотечному жилищному кредитованию сообщило, что в 2017 году в России зафиксирован рекордный объём выданных ипотечных кредитов. В Калининграде чаще всего в ипотеку берут вторичное жильё. В августе 2017 года число заявлений от желающих взять ипотечный кредит увеличилось в полтора раза от июльских цифр, сообщал ранее Клопс.Ru.

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