Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Над ЧМ российский Су-30 перехватил патрульный самолет США
Поклонники Хворостовского собрали полмиллиона рублей на борьбу с раком
Фильм, сделавший Кевина Спейси одним из главных злодеев Голливуда
На летевшем в Екатеринбург самолете мужчину связали скотчем
Пентагон вопреки Трампу заявил о возможной поставке оружия курдам
Может ли генерал США не выполнить приказ о ядерном ударе?Американские военные утверждают, что могут не исполнить приказ президента США Дональда Трампа о нанесении ядерного удара
Кобзон с гневной отповедью выступил у гроба Хворостовского
СМИ: Пугачева испугала поклонников лицом без грима
Автомошенники вспомнили старый способ «развода» (фото)
Катастрофа по имени Edsel
СМИ: новые танки Украины раньше хранились в группе войск Германии
Куриленко в полупрозрачном наряде показала белье
Мелания Трамп в платье Dior открыла рождественский сезон
Принц Гарри рассказал, как делал предложение Меган Маркл
"Нужен психиатр" — Эксперт о словах Госдепа по поводу фото Путина
Эксперт об опасности протеста Киева из-за Путина
Cобственников жилья обяжут участвовать в благоустройстве
Отдых мечты: 4 частных острова с отелями (фото)
Фоторепортажи
10Самые дорогие в мире картины
14«Мисс Вселенная — 2017»
12:26 (мск), источник: ИА Татар-информ

РЖД заявили о полной готовности вокзалов «Казань» и «Казань-2» к ЧМ по футболу

(Москва, 28 ноября, Ольга Голыжбина, «Татар-информ»). На железнодорожных вокзалах «Казань» и «Казань-2» полностью завершены работы по подготовке транспортной системы к проведению чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом заявил директор по пассажирским перевозкам ОАО «РЖД» Дмитрий Пегов на пресс-конференции III Железнодорожного съезда в Москве.

Источник: ИА Татар-информ

В 11 российских городах, которые примут мундиаль, имеется 31 вокзальный комплекс. Из них 13 еще не готовы, их сдача запланирована на март 2018 года, пояснил он.

На всех вокзалах устанавливаются станции зарядки мобильной техники, автоматические системы информирования на двух языках, досмотровое оборудование и системы контроля. Время хранения данных с камер видеонаблюдения на вокзалах городов, принимающих ЧМ, к марту 2018-го будет увеличено до 30 суток.

Сейчас РЖД, подготавливая вокзалы к увеличению потока пассажиров и разрабатывая логистику внутри них, ищет баланс между интересами пассажиров, своими возможностями и требованиями силовых структур, а также предписаниями Международной федерации футбола (FIFA), сообщил начальник дирекции железнодорожных вокзалов компании Виталий Вотолевский,

«Я каждую неделю провожу совещания с руководителями регионов, силовиками, строителями, проектировщиками. Поэтому могу сказать, что Российские железные дороги с этой задачей справятся», — заверил он.

Набор необходимых работ был согласован в конце 2015 года с Минтрансом и FIFA. Среди обязательных требований — адаптация вокзалов для маломобильных граждан, меры транспортной безопасности, полная исправность всех инженерных систем, современная навигация и внешний вид зданий.

«Как радушные хозяева мы не можем позволить, чтобы гости находились в обшарпанных, ободранных вокзалах», — подчеркнул Вотолевский.

По последним данным, Казань занимает третье место среди принимающих ЧМ городов по ожидаемым объемам перевозок болельщиков. В столицу Татарстана бесплатные для футбольных фанатов поезда осуществят 64 спецрейса. Первое место в рейтинге у Москвы со 148 рейсами, второе — у Санкт-Петербурга с 84.

В компании рассчитывают, что за время проведения ЧМ бесплатным проездом в дополнительных поездах воспользуются около 344 тыс. болельщиков. Поезда выполнят 576 рейсов, будут задействованы 63 железнодорожных состава. На подготовку к чемпионату мира по футболу ОАО «РЖД» потратит в общей сложности более 15 млрд рублей.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
РЖД заявили о полной готовности вокзалов «Казань» и «Казань-2» к ЧМ по футболу
Спутник «Метеор» не вышел на целевую орбиту
Что изменится в жизни россиян с 1 декабря
Российская биатлонистка: Лучше выброшу медаль Сочи, чем верну ее
Российский пилот попал в Книгу Гиннеса за 100 витков в штопоре
Партия «Женский диалог» выдвинет своего лидера в президенты РФ
ГИБДД: инспектор ДПС не может запретить водителю видеосъемку
Пропавший в Тамбовской области вертолет потерпел крушение
Спорт
«Спартак» обыграл «Зенит» Московский «Спартак» отомстил санкт-петербургскому «Зениту» за унизительное поражение на поле сине-бело-голубых, одержав на «Открытие Арене» уверенную победу
Авто
В гастроном на «гелике»: Интернет обсуждает украинскую бабушку Бабушка, которая приехала за покупками на дорогом внедорожнике Mercedes-Benz G-класса, шокировала интернет-общественность
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
82-летний Олег Табаков попал в реанимацию Народный артист СССР доставлен в столичную больницу
Недвижимость
Минстрой хочет обязать собственников недвижимости участвовать в благоустройстве
Строительство на месте Ховринской больницы в Москве начнется во второй половине 2018 года
Вид на жительство в Латвии: теперь по 1000 евро в год
Новый год приходит к арендодателям. Сколько стоит снять коттедж на праздники
Леди
В моду вошли брючные костюмы на каждый день (фото) О том, как выбрать идеальный костюм на каждый день, «Леди Mail.Ru» рассказали российские дизайнеры
Дети
Оксана Федорова купила детям электромобиль Телеведущая готовится к грядущим праздникам.
Все о ремонте
Как выбрать мебель для маленькой комнаты: 15 хитростей
5 ошибок в дизайне комнаты с низким потолком
10 советов, как сделать съёмную квартиру уютной
7 правил, как расположить ТВ на стене
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь