Более 430 млн. рублей выделено на строительство школы на 525 мест на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде

Источник: НТА-Приволжье

Здание будет расположено на проспекте Гагарина у дома № 97 корпус 2 (в районе Нижегородской сельскохозяйственной академии).

Согласно технической документации, общеобразовательное учреждение представляет собой отдельно стоящее четырехэтажное здание с подвалом. Оно предназначено для обучения детей с 1 по 11 классы и рассчитано на 525 мест, из них 200 — учащиеся начальной школы. Количество обучающихся в одном классе, по плану, не превышает 25 человек.

Проектные решения обеспечивают условия для посещения школы маломобильными группами населения, предусматриваются пандусы, лифт, специальные санитарно-гигиенические помещения. Также запланированы группы продленного дня со спальными местами на 12 человек на каждую параллель класса.

В школе предусмотрены секции спорта и кружковые помещения: спортивно-оздоровительный бассейн, большой спортивный зал и малый зал для студии хореографии.

Начальная (максимальная) стоимость контракта составляет 430,758 млн. рублей. Деньги будут выделены из средств бюджета Нижнего Новгорода на 2017, 2018, 2019 годы, в том числе предполагаются субсидии из бюджета Нижегородской области.

По данным графика производства работ, подготовительный этап строительства должен начаться в январе 2018 года, а ввод здания в эксплуатацию должен произойти в мае 2019 года.