Ладутько предложил ввести утилизационный сбор на велосипеды

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 28 ноя — Sputnik. С предложением ввести маркировку конечной продукции и утилизационный сбор на велосипеды выступили в ходе постоянно действующего Семинара при Парламентском собрании Союза Беларуси и России гендиректор российской группы компаний ООО «Веломоторс» (Брянск) Александр Начевкин и руководитель минского ООО «МотоВелоЗавод» Николай Ладутько.

В настоящее время утилизационный сбор белорусы оплачивают при ввозе автомобиля из-за границы. Полученные средства перечисляются в бюджет и направляются на утилизацию неэксплуатируемых автомобилей.

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«Для того, чтобы создать инновационный продукт, необходимо создать условия равноценной конкурентной среды и наше первое предложение — это введение маркировки на конечную продукцию и на основные запасные части. Для велосипеда это велорама. Второе предложение — это введение по примеру большого машиностроения — автомобилестроения, производства сельхозтехники — утилизационного сбора как на вело-, так и на мотопродукцию, что тоже создаст условия для развития отечественного производства. Потому что она сегодня ни в чем не уступает тем образцам, которые сегодня завозятся на территорию наших государств», — заявил журналистам Ладутько перед началом семинара.

Его российский коллега напомнил, что до 99,99% всех велосипедов и мотоциклов производится в трех странах: Китае, Индии и Вьетнаме. При ввозе импортных велосипедов в эти страны взымается таможенная пошлина 120% плюс НДС. Таможенная пошлина на велопродукцию, которая импортируется в страны ЕС, по словам Начевкина, также представляет собой внушительную величину в 48,5%.

«Если эта продукция завозится на территорию Беларуси или Росси, таможенная пошлина фактически 1%. Мы просим государство: нам не надо 120%. Хотя бы процентов 20−30, чтобы была возможность возрождения этой отрасли в наших союзных странах», — заявил Начевкин.

Он напомнил, что в советское время на территории СССР работало 18 заводов, где были заняты 300−400 человек. Совместными усилиями, по словам Начевкина, эту отрасль можно возродить заново. Но нужна помощь правительств.

Брянские и минские вело- и мотопроизводители намерены совместными усилиями не только решать вопросы создания благоприятных условий, но и развивать производства. 16 декабря в российском городе Жуковка, где расположен один из заводов «Веломоторс», предполагается подписать документ о сотрудничестве.

«Совместное предприятие в любом случае будет создано, но масштаб работы этого предприятия зависит от условий. Если условия будут приняты, то речь идет о строительстве в течение двух-трех лет восьми промышленных предприятий на территории РФ и РБ», — пояснил Ладутько.