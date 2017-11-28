Подписано соглашение между Волгоградской областью и «Лукойлом»
Губернатор Андрей Бочаров и президент ПАО «Лукойл» Вагит Алекперов подписали соглашение о
Губернатор Андрей Бочаров и президент ПАО «Лукойл» Вагит Алекперов подписали соглашение о
Церемония подписания прошла в Волгограде в рамках рабочей встречи губернатора и главы компании.
Документ предусматривает реализацию
— Компания является нашим стратегическим партнёром и добрым другом. Сейчас мы вместе ищем новые направления, по которым будут развиваться наши отношения, — отметил глава региона.
Компания «Лукойл» является одним из крупнейших инвесторов Волгоградской области: за последние пять лет завершены пять индустриальных проектов, вложено свыше 115 миллиардов рублей, создано порядка 200 высокопроизводительных рабочих мест. Уже реализованы значимые для жителей региона и комплексного развития территорий социальные проекты: реконструирован Филинский водозабор в Котовском районе, отремонтирована центральная больница и два детских сада Фроловского района, обновлен фонтан «Искусство» на Центральной набережной Волгограда. Ряд территорий получили помощь в благоустройстве объектов культуры,
Успешное взаимодействие с крупнейшими структурами страны укрепляет позиции Волгоградской области как индустриального центра федерального значения. Развиваются действующие и создаются новые предприятия, обеспечивая базу пополнения бюджета.
Выступая 23 ноября с докладом перед активом Волгоградской области, Андрей Бочаров напомнил об амбициозной задаче — к 2021 году увеличить показатель валового регионального продукта до одного триллиона рублей. Одним из драйверов экономики в выполнении этой задачи он назвал промышленность. В последние три года руководство области выстроило эффективное взаимодействие с Минпромторгом России и федеральными ведомствами, системно ведется работа с госкорпорациями, собственниками и директорским корпусом предприятий. В результате за три года в регионе реализовано 27 инвестпроектов, создано около трех тысяч рабочих мест. В конце 2017 и в течение 2018 года в регионе будут введены еще 23 новые производственные площадки.