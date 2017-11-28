Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умер актер Николай Годовиков
Злые люди живут меньше
30-летний мужчина умер на борту самолета Нью-Йорк - Москва
Путин объявил о ежемесячной выплате за первого ребенка
Ирина Безрукова блистала в белом кружевном платье
«Пиво достанем, а с йогуртом разберемся» Путин и Земан пошутили на тему санкций
14-летняя звезда детского «Голоса» впервые снялась в сериале
«Бабий бунт» с Бузовой и Барановской будет выходить на «Первом»
В гастроном на «гелике»: Интернет обсуждает украинскую бабушку
Олимпийский чемпион продает подаренный BMW X6
Мнение: Армия России готовится к следующей большой войне
СМИ: Стоявшие в Германии танки отправят в Донбасс
Ирина Безрукова блистала в белом кружевном платье
42-летняя Тина Канделаки выглядит ровесницей дочери
Экс-жена Джигарханяна собирается в Париж и хочет стать матерью
Суд развел Джигарханяна с Цымбалюк-Романовской
Cобственников жилья обяжут участвовать в благоустройстве
Отдых мечты: 4 частных острова с отелями (фото)
Фоторепортажи
8Внутри Монголии
10Зимбабве празднует отставку Роберта Мугабе
15:27 (мск), источник: РИАЦ

Подписано соглашение между Волгоградской областью и «Лукойлом»

Губернатор Андрей Бочаров и президент ПАО «Лукойл» Вагит Алекперов подписали соглашение о социально-экономическом сотрудничестве до 2022 года.

Церемония подписания прошла в Волгограде в рамках рабочей встречи губернатора и главы компании.

Документ предусматривает реализацию топливно-энергетических инфраструктурных проектов на территории региона, а также развитие сотрудничества по направлениям геологоразведки, добычи, переработки углеводородов, выработки и транспортировки тепловой и электроэнергии, выпуска и поставок нефтепромыслового оборудования, продукции машиностроения и судостроения, нефтепродуктов, научно-технического обеспечения новых технологий ТЭК и других отраслей экономики. Стороны также договорились предпринимать совместные действия по созданию благоприятных условий для повышения уровня жизни населения Волгоградской области и реализации мероприятий и программ по повышению социальной активности жителей региона.— Мы заинтересованы в стратегическом партнерстве с Волгоградской областью, — заявил президент ПАО «Лукойл» Вагит Алекперов. — Это один из немногих регионов страны, где задействованы все варианты нашего бизнеса: как экономические, так и социальные. Социальная ответственность является основным принципом развития нашей компании. И это же отвечает стратегии региона, определяемой его руководителем. Отсюда стабильность в наших отношениях. Партнерство с Волгоградской областью будет только набирать силу.

Губернатор Андрей Бочаров выразил благодарность компании «Лукойл» и ее президенту Вагиту Алекперову за позитивное отношение к Волгоградской области.

— Компания является нашим стратегическим партнёром и добрым другом. Сейчас мы вместе ищем новые направления, по которым будут развиваться наши отношения, — отметил глава региона.

Компания «Лукойл» является одним из крупнейших инвесторов Волгоградской области: за последние пять лет завершены пять индустриальных проектов, вложено свыше 115 миллиардов рублей, создано порядка 200 высокопроизводительных рабочих мест. Уже реализованы значимые для жителей региона и комплексного развития территорий социальные проекты: реконструирован Филинский водозабор в Котовском районе, отремонтирована центральная больница и два детских сада Фроловского района, обновлен фонтан «Искусство» на Центральной набережной Волгограда. Ряд территорий получили помощь в благоустройстве объектов культуры, спортивно-оздоровительных комплексов.

Успешное взаимодействие с крупнейшими структурами страны укрепляет позиции Волгоградской области как индустриального центра федерального значения. Развиваются действующие и создаются новые предприятия, обеспечивая базу пополнения бюджета.

Выступая 23 ноября с докладом перед активом Волгоградской области, Андрей Бочаров напомнил об амбициозной задаче — к 2021 году увеличить показатель валового регионального продукта до одного триллиона рублей. Одним из драйверов экономики в выполнении этой задачи он назвал промышленность. В последние три года руководство области выстроило эффективное взаимодействие с Минпромторгом России и федеральными ведомствами, системно ведется работа с госкорпорациями, собственниками и директорским корпусом предприятий. В результате за три года в регионе реализовано 27 инвестпроектов, создано около трех тысяч рабочих мест. В конце 2017 и в течение 2018 года в регионе будут введены еще 23 новые производственные площадки.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Волгоградский молодежный театр таки замахнулся на Шекспира
Второй пуск с космодрома «Восточный» обернулся провалом
Что изменится в жизни россиян с 1 декабря
Российская биатлонистка: Лучше выброшу медаль Сочи, чем верну ее
В РФ будет установлена ежемесячная выплата на рождение первенца
Игрок «Барселоны» стал самым высокооплачиваемым футболистом мира
На Украине начали расследовать переворот 2014 года
Россияне рассказали о том, чего они боятся больше всего
Спорт
«Спартак» обыграл «Зенит» Московский «Спартак» отомстил санкт-петербургскому «Зениту» за унизительное поражение на поле сине-бело-голубых, одержав на «Открытие Арене» уверенную победу
Авто
В гастроном на «гелике»: Интернет обсуждает украинскую бабушку Бабушка, которая приехала за покупками на дорогом внедорожнике Mercedes-Benz G-класса, шокировала интернет-общественность
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Назван самый великий плохой фильм в истории В честь выхода «Горе-творца» Джеймса Франко журналисты и киноманы составили рейтинг худших картин, полюбившихся зрителям
Недвижимость
Острова сокровищ: четыре частных острова с отелями
Минстрой хочет обязать собственников недвижимости участвовать в благоустройстве
Самое дорогое жилье в Москве в ноябре сдается за 800 тысяч рублей
Строительство на месте Ховринской больницы в Москве начнется во второй половине 2018 года
Леди
В моду вошли брючные костюмы на каждый день (фото) О том, как выбрать идеальный костюм на каждый день, «Леди Mail.Ru» рассказали российские дизайнеры
Дети
Анна Седокова показала сына поклонникам Певица впервые показала маленького Гектора.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь