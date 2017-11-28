Подписано соглашение между Волгоградской областью и «Лукойлом»

Церемония подписания прошла в Волгограде в рамках рабочей встречи губернатора и главы компании.

Документ предусматривает реализацию топливно-энергетических инфраструктурных проектов на территории региона, а также развитие сотрудничества по направлениям геологоразведки, добычи, переработки углеводородов, выработки и транспортировки тепловой и электроэнергии, выпуска и поставок нефтепромыслового оборудования, продукции машиностроения и судостроения, нефтепродуктов, научно-технического обеспечения новых технологий ТЭК и других отраслей экономики. Стороны также договорились предпринимать совместные действия по созданию благоприятных условий для повышения уровня жизни населения Волгоградской области и реализации мероприятий и программ по повышению социальной активности жителей региона.— Мы заинтересованы в стратегическом партнерстве с Волгоградской областью, — заявил президент ПАО «Лукойл» Вагит Алекперов. — Это один из немногих регионов страны, где задействованы все варианты нашего бизнеса: как экономические, так и социальные. Социальная ответственность является основным принципом развития нашей компании. И это же отвечает стратегии региона, определяемой его руководителем. Отсюда стабильность в наших отношениях. Партнерство с Волгоградской областью будет только набирать силу.

Губернатор Андрей Бочаров выразил благодарность компании «Лукойл» и ее президенту Вагиту Алекперову за позитивное отношение к Волгоградской области.

— Компания является нашим стратегическим партнёром и добрым другом. Сейчас мы вместе ищем новые направления, по которым будут развиваться наши отношения, — отметил глава региона.

Компания «Лукойл» является одним из крупнейших инвесторов Волгоградской области: за последние пять лет завершены пять индустриальных проектов, вложено свыше 115 миллиардов рублей, создано порядка 200 высокопроизводительных рабочих мест. Уже реализованы значимые для жителей региона и комплексного развития территорий социальные проекты: реконструирован Филинский водозабор в Котовском районе, отремонтирована центральная больница и два детских сада Фроловского района, обновлен фонтан «Искусство» на Центральной набережной Волгограда. Ряд территорий получили помощь в благоустройстве объектов культуры, спортивно-оздоровительных комплексов.

Успешное взаимодействие с крупнейшими структурами страны укрепляет позиции Волгоградской области как индустриального центра федерального значения. Развиваются действующие и создаются новые предприятия, обеспечивая базу пополнения бюджета.