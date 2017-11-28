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14:11 (мск), источник: Sputnik.md

В Молдове стали известны цены на топливо в декабре

НАРЭ объявило, какими будут в республике цены на топливо в начале зимы.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 28 ноя — Sputnik. В период с 29 ноября по 12 декабря максимальные розничные цены на бензин немного снизятся, а на дизтопливо — вырастут, свидетельствуют опубликованные во вторник данные Национального агентства по регулированию в энергетике (НАРЭ).

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Согласно информации ведомства, литр бензина АИ-95-Premium вместо 17 леев 79 банов будет стоит 17 леев 67 банов. А дизельное топливо подорожает с 15 леев 78 банов до 15 леев 85 банов.

Согласно действующей методологии расчета и применения цен на нефтепродукты, НАРЭ каждые 14 календарных дней, во вторник, устанавливает максимальные цены розничной продажи бензина, дизтоплива и сжиженного газа.

В тот же день каждый оператор рынка нефтепродуктов определяет, исходя из максимальных розничных цен, установленных НАРЭ, стоимость продажи в розницу этих нефтепродуктов, публикует их на своем веб-сайте и отображает на панно на автозаправочных станциях.

Повысить цены самостоятельно никто из профильных компаний не может. Нарушителей ждут жесткие санкции вплоть до отзыва лицензий.

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