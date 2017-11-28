В Новосибирске временно ограничат движение на Комсомольском проспекте

В Новосибирске с 29 ноября временно закрывается движение транспорта по четной стороне Комсомольского проспекта в районе дома № 8. Об этом сообщает департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии. Такие ограничения связаны с проведением АО «СИБЭКО» аварийно-восстановительных работ по ремонту теплотрассы. Завершить работу на этом участке планируют на 9 декабря.