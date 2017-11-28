В Новосибирске временно ограничат движение на Комсомольском проспекте
Такие неудобства для водителей связаны с ремонтом теплотрассы на этом участке.
Такие неудобства для водителей связаны с ремонтом теплотрассы на этом участке.
В Новосибирске с 29 ноября временно закрывается движение транспорта по четной стороне Комсомольского проспекта в районе дома № 8. Об этом сообщает департамент транспорта и
Объезд для транспорта доступен по улицам: Дмитрия Шамшурина, Ленина, Революции и проезду Виктора Ващука.
— Водителям необходимо быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения, — предупреждают в мэрии Новосибирска.
Напомним, в Новосибирске также с 24 ноября ограничили движение транспорта на участке улицы Мичурина в районе дома Крылова, 20. Проезжая часть сужена на 5,5 метра. Окончание работ запланировано на 8 декабря.