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15:24 (мск), источник: Комсомольская правда

В Новосибирске временно ограничат движение на Комсомольском проспекте

Такие неудобства для водителей связаны с ремонтом теплотрассы на этом участке.

В Новосибирске с 29 ноября временно закрывается движение транспорта по четной стороне Комсомольского проспекта в районе дома № 8. Об этом сообщает департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии. Такие ограничения связаны с проведением АО «СИБЭКО» аварийно-восстановительных работ по ремонту теплотрассы. Завершить работу на этом участке планируют на 9 декабря.

Объезд для транспорта доступен по улицам: Дмитрия Шамшурина, Ленина, Революции и проезду Виктора Ващука.

— Водителям необходимо быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения, — предупреждают в мэрии Новосибирска.

Напомним, в Новосибирске также с 24 ноября ограничили движение транспорта на участке улицы Мичурина в районе дома Крылова, 20. Проезжая часть сужена на 5,5 метра. Окончание работ запланировано на 8 декабря.

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