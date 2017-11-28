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16:59 (мск), источник: Kommersant.uz

Перенос Янгиабадского рынка временно отменили

В начале сентября Кабинет Министров принял постановление, согласно которому рынок «Янгиабад», специализирующийся на продаже бывших в употреблении товаров, должен был в течение двух месяцев передислоцироваться.

Источник: Kommersant.uz

Однако, спустя почти три месяца блошиный рынок продолжает работать на старом месте. Как сообщил корреспонденту Kommersant.uz старший специалист Главного управления по архитектуре и строительству Ташкента Собиржон Саидов, новое место передислокации рынка находится на стадии рассмотрения. Пока не известно, когда и куда переедет блошиный рынок.

Напомним, Янгиабадский рынок должен был переехать на улицу Зироат в Бектемирский район Ташкента. Эта вызвало недовольство многих жителей столицы, которые отмечали, что данная улица находится на окраине города, а добраться туда на общественном транспорте практически невозможно.

Переезд рынка связан с передачей его территории дирекции инновационного технопарка «Яшнабад».

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