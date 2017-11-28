Перенос Янгиабадского рынка временно отменили

Однако, спустя почти три месяца блошиный рынок продолжает работать на старом месте. Как сообщил корреспонденту Kommersant.uz старший специалист Главного управления по архитектуре и строительству Ташкента Собиржон Саидов, новое место передислокации рынка находится на стадии рассмотрения. Пока не известно, когда и куда переедет блошиный рынок.