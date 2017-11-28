В Волгоградской области завершено строительство двух сельских дорог

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Дорогу к Солодовке местные жители ждали очень давно. Ждали и до последнего не верили, что построят. На то, чтобы на месте старой грунтовки проложить современную трассу с асфальтобетонным покрытием протяженностью 1,6 километра по госпрограмме было выделено 34 миллиона рублей.

Строительно-монтажные работы на объекте выполнены на 100 процентов. Помимо трассы дорожники обустроили пешеходную зону и установили остановочный павильон для общественного транспорта.

— Когда еще здесь работал колхоз, за дорогой ухаживали его силами — поливали водой в засуху, чтобы меньше пылила, ровняли иногда. В последнее время, от трассы осталось одно название. В дожди она и вовсе превращалась в болото — не пройти, не проехать. Это стало одной из причин, что поселок стал вымирать, жители уезжали. Так что построенная новая заасфальтированная дорога — это не только удобный проезд в любое время года, но и надежда для Солодовки на новую жизнь, — рассказал житель села Геннадий Чуруткин.

Стоимость строительства второго принятого в эксплуатацию объекта — участка дороги «Волжский — Лиман Казенный» составила 68 миллионов рублей. Его протяженность 2,5 километра — это подъезд к крупному предприятию агропромышленного комплекса, который повысит транспортную доступность территории и будет способствовать социально-экономическому развитию не только Среднеахтубинского района, но и региона в целом.

— Раньше здесь была грунтовка. Ездить по трассе приходится часто, и в слякоть даже на КамАЗе это был тяжелый путь. Дорога была убитая. Теперь, даже сейчас — в снег, ехать по ней можно спокойно, — поделился своими впечатлениями от новой трассы водитель грузовика Виталий Бочкарев. — Да и в целом дороги в области стали заметно лучше — ходовую приходится ремонтировать гораздо реже.

Отметим, что приведение в нормативное состояние дорожной сети, увеличение объемов дорожных работ и повышение их качества — приоритетное направление работы профильных ведомств администрации региона. Причем сельским дорогам уделяется особое внимание. В прошлом году в области построено и введено в эксплуатацию 26 сельских дорог общей протяженностью 78,5 километра. В этом году планируются к сдаче еще 13 дорожных объектов, протяженностью свыше 49 км. Всего же за три года в Волгограде и области всеми видами работ было охвачено около 1,4 тысячи километров дорог.

Таких объемов дорожных работ в волгоградском регионе не было с советских времен. И работа в данном направлении будет продолжена — на встрече с активом Волгоградской области губернатор Андрей Бочаров поставил задачи акцентироваться на приведении в порядок межмуниципальных и областных трасс: «Мы с вами договорились, что в канун проведения нашею великою праздника — Сталинградской Победы мы значительную часть средств направим на улучшение опорной дорожной сети Волгограда. Сегодня мы завершаем эту работу. Начиная с 2018 года, мы с вами больше внимания будем уделять нашим областным и межмуниципальным дорогам — такая задача уже поставлена».

Как отметил член Общественного совета при комитете транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области Александр Никуйко, совершенствование дорожной сети — необходимое условие для развития территорий.

— Проблема назрела давно. Но, к ее решению надо подходить очень рационально: выбирать объекты строительства и реконструкции по степени их транспортной нагрузке. И если к населенному пункту проезжают несколько легковых автомобилей в день, то к нему достаточно построить проезд с одним слоем асфальтобетонного покрытия — надо избегать больших затрат там где этого не требуется, — заявил эксперт.

Он подчеркнул, что подтверждение статуса транспортного узла федерального значения, которого удалось добиться администрации региона, сформировало новый подход к развитию всей дорожно-транспортной сферы Волгоградской области и обеспечило высший уровень государственной поддержки.

— Волгоградские дороги стали значительно лучше. Если бы три года назад кто-нибудь сказал мне, что так будет — я бы не поверил, — отметил Александр Никуйко. — В регионе сходятся международные авиационные, железнодорожные и автомобильные пути. При этом нагрузка на них только растет. Так, в связи со сложившейся ситуацией на Украине, проходящая по территории региона трасса М-6 приобрела особое значение.