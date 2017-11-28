В Волгограде застройщик вместо чердака построил в жилом доме квартиры

— ООО «Строй-Сити» осуществляет возведение многоэтажных жилых домов в Красноармейском районе Волгограда с привлечением денежных средств участников долевого строительства. Компания получила разрешение на строительство объектов, в каждом из которых должно было быть 266 квартир и 776 квадратных метров нежилых помещений. Однако в процессе строительства застройщик внес изменения в проектную документацию в части функционального назначения 20-го этажа, а именно: вместо нежилых помещений по первоначальному проекту предусмотрены жилые помещения — квартиры, которые уже успели купить дольщики, — сообщила РИАЦ старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Ольга Токарева.