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17:08 (мск), источник: РИАЦ

В Волгограде застройщик вместо чердака построил в жилом доме квартиры

По инициативе прокуратуры суд обязал застройщика получить заключение экспертизы проектной документации.

Источник: РИАЦ

— ООО «Строй-Сити» осуществляет возведение многоэтажных жилых домов в Красноармейском районе Волгограда с привлечением денежных средств участников долевого строительства. Компания получила разрешение на строительство объектов, в каждом из которых должно было быть 266 квартир и 776 квадратных метров нежилых помещений. Однако в процессе строительства застройщик внес изменения в проектную документацию в части функционального назначения 20-го этажа, а именно: вместо нежилых помещений по первоначальному проекту предусмотрены жилые помещения — квартиры, которые уже успели купить дольщики, — сообщила РИАЦ старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Ольга Токарева.

По требованию прокуратуры суд обязал застройщика внести в проектную документацию соответствующие изменения. Суда г. Волгограда требования прокурора удовлетворил.

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В Волгограде застройщик вместо чердака построил в жилом доме квартиры
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