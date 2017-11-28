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18:26 (мск), источник: Комсомольская правда

УФАС Татарстана заподозрил АЗС в сговоре из-за высоких цен на дизтопливо

В антимонопольный орган поступила жалоба.

Антимонопольщики Татарстана заподозрили АЗС республики в сговоре. В УФАС поступила жалоба на необоснованный рост цен на нефтепродукты.

Всего реализацию автомобильного топлива через АЗС Татарстана осуществляют более 160 компаний. Выяснилось, что оптовые цены на дизельное топливо «ТАИФа», «ТАТНЕФТИ», выше средних по России. А в ноябре 2017 года АЗС этих компаний выставили наиболее высокие розничные цены на зимнее дизтопливо.

Так, если оно по ПФО стоит 38,88 рублей за литр, то в Татарстане — 39,5 рублей за литр. А АЗС подозреваемых и вовсе 41 рубль за литр.

— В действиях «ТАИФ-НК АЗС» и «Татнефть-АЗС Центр», есть обстоятельства, свидетельствующие о заключении соглашения, которое привело к установлению или поддержанию цен на розничную реализацию дизельного топлива, — говорится в заключении УФАС Татарстана.

Из-за нарушения «Закона о конкуренции», в отношении компаний антимонопольщики возбудили дело.

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