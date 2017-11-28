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22:14 (мск), источник: Lenta.Ru

Миллер пообещал Путину абсолютный газовый рекорд

«Газпром» ожидает в 2017 году экспорт на уровне 192 миллиардов кубометров, что является абсолютным рекордом. Об этом заявил на встрече с президентом Владимиром Путиным глава газовой монополии Алексей Миллер, передает ТАСС.

Источник: Reuters

По его словам, за 11 месяцев объем поставок увеличился на 13,5 миллиарда кубометров к тому же периоду прошлого года.

Таким образом в 2017 году «Газпром» может нарастить экспорт на семь процентов по сравнению с прошлым годом. В 2016 году поставки газа в дальнее зарубежье выросли на 12,5 процента до 179,3 миллиарда кубометров.

Объем добычи корпорации планируется по итогам года на уровне 470 миллиардов кубометров, что на 50 миллиардов кубометров больше, чем годом ранее.

Кроме того, по словам Миллера, «Газпром» в течение ближайших двух лет полностью выполнит свои обязательства по поставкам газа перед поставщиками внутри страны и за рубежом, а также обязательства по вводу основных стратегически важных инвестиционных проектов.

По данным «Газпром экспорта», примерно 80 процентов поставок из России приходится на страны Западной Европы, 20 процентов — на центральноевропейские государства.

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