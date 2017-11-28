Миллер пообещал Путину абсолютный газовый рекорд

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По его словам, за 11 месяцев объем поставок увеличился на 13,5 миллиарда кубометров к тому же периоду прошлого года.

Таким образом в 2017 году «Газпром» может нарастить экспорт на семь процентов по сравнению с прошлым годом. В 2016 году поставки газа в дальнее зарубежье выросли на 12,5 процента до 179,3 миллиарда кубометров.

Объем добычи корпорации планируется по итогам года на уровне 470 миллиардов кубометров, что на 50 миллиардов кубометров больше, чем годом ранее.

Кроме того, по словам Миллера, «Газпром» в течение ближайших двух лет полностью выполнит свои обязательства по поставкам газа перед поставщиками внутри страны и за рубежом, а также обязательства по вводу основных стратегически важных инвестиционных проектов.