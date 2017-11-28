Кудрин оценил предложения Путина по поддержке семей

Источник: РИА Новости

Во вторник в ходе заседания координационного совета национальной стратегии действий в интересах детей Путин заявил, что с января 2018 года в РФ будет установлена ежемесячная денежная выплата семьям при рождении первенца, которая будет выплачиваться, пока ребенок не достигнет возраста 1,5 года.

Сумма выплат будет исчисляться из размера прожиточного минимума ребенка, установленного в субъекте федерации. В среднем она составит в 2018 году 10 523 рубля, в 2019 году — 10 836 рублей, в 2020 — 11 143 рубля. При этом выплата будет адресной.