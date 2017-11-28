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22:09 (мск), источник: РИА Новости

Кудрин оценил предложения Путина по поддержке семей

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Председатель совета Центра стратегических разработок (ЦСР), экс-министр финансов РФ Алексей Кудрин прокомментировал предложение президента РФ Владимира Путина ввести выплаты для детей до полутора лет.

Источник: РИА Новости

Во вторник в ходе заседания координационного совета национальной стратегии действий в интересах детей Путин заявил, что с января 2018 года в РФ будет установлена ежемесячная денежная выплата семьям при рождении первенца, которая будет выплачиваться, пока ребенок не достигнет возраста 1,5 года.

Сумма выплат будет исчисляться из размера прожиточного минимума ребенка, установленного в субъекте федерации. В среднем она составит в 2018 году 10 523 рубля, в 2019 году — 10 836 рублей, в 2020 — 11 143 рубля. При этом выплата будет адресной.

«Важный шаг в сторону развития человеческого капитала: новые меры поддержат нуждающиеся молодые семьи с детьми», — написал Кудрин в Twitter.

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