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23:06 (мск), источник: БЕЛТА

Беларусь сможет стать IT Гонконгом Восточной Европы благодаря новому законодательству — Прокопеня

28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь сможет стать IT Гонконгом Восточной Европы благодаря новому законодательству. Такое мнение высказал основатель инвестиционной компании VP Capital Виктор Прокопеня, который выступил сегодня в Минске на заседании Центральной-Европейской инициативы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: Reuters

Виктор Прокопеня высказался о готовящихся изменениях в белорусское IT-законодательство. Их главная цель, по словам инвестора, — «сделать Беларусь IT Гонконгом Восточной Европы». Для этого имеются необходимые условия, в том числе инновационная направленность развития страны, выгодное географическое положение.

Бизнесмен убежден: если новое законодательство будет принято, Беларусь станет первой в мире страной с нормативной базой, которая полностью упорядочит применение всех блокчейн-приложений: криптообмены, смарт-контракты и другие.

Кроме того, изменения в законодательство предусматривают меры для обеспечения большей свободы передвижения капитала и трудовых ресурсов, в том числе послабления в визовом режиме для зарубежных IT-специалистов. Виктор Прокопеня убежден, что «Беларусь как никогда близка к возможности стать IT Гонконгом славянского мира».

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