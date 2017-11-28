Беларусь сможет стать IT Гонконгом Восточной Европы благодаря новому законодательству — Прокопеня

Источник: Reuters

Виктор Прокопеня высказался о готовящихся изменениях в белорусское IT-законодательство. Их главная цель, по словам инвестора, — «сделать Беларусь IT Гонконгом Восточной Европы». Для этого имеются необходимые условия, в том числе инновационная направленность развития страны, выгодное географическое положение.

Бизнесмен убежден: если новое законодательство будет принято, Беларусь станет первой в мире страной с нормативной базой, которая полностью упорядочит применение всех блокчейн-приложений: криптообмены, смарт-контракты и другие.