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03:28 (мск), источник: Восток Медиа

Предприятия Хабаровского края заинтересовались «Кусуном»

Запустить напиток в серийное производство готовы несколько компаний.

Источник: Восток Медиа

Несколько предприятий Хабаровского края заинтересовались производством напитка «Кусун». Они намерены наладить серийное производство продукта из дикоросов. По словам председателя комитета потребительского рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности региона Николая Крецу, благодаря вкусовым и тонизирующим свойствам, напиток будет иметь успех как на внутреннем, так и на внешнем рынках.

«Масштабную дегустацию для жителей края планируем устроить летом будущего года. Это произойдёт либо в рамках выставки-ярмарки “Наш выбор 27” 10—11 июня, либо во время фестиваля мороженого в августе. Оба мероприятия пройдут в статусе международных. Это позволит иностранным партнёрам оценить экспортные возможности наших предприятий, заключить деловые контракты», — отметил Николай Крецу.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, в рамках одного из этих событий, которые пройдут на краевой набережной, планируется установить рекорд России по массовому угощению напитком. После этого будет принято решение о начале серийного производства.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что в состав «Кусуна» входят берёзовый гриб чага, корень элеутерококка, брусника и чабрец. Перед изготовлением напитка его автор Егор Сиротин изучил свойства всех ингредиентов и учёл их сочетание между собой. В итоге для пришлось сделать вытяжки, настойки и сиропы некоторых ингредиентов. Связующим элементом в продукте стал лимонный сок. В переводе с нанайского кусун означает силу, энергию. Планируется, что напиток станет новым брендом Хабаровского края.

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