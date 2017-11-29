Предприятия Хабаровского края заинтересовались «Кусуном»
Запустить напиток в серийное производство готовы несколько компаний.
Запустить напиток в серийное производство готовы несколько компаний.
Несколько предприятий Хабаровского края заинтересовались производством напитка «Кусун». Они намерены наладить серийное производство продукта из дикоросов. По словам председателя комитета потребительского рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности региона Николая Крецу, благодаря вкусовым и тонизирующим свойствам, напиток будет иметь успех как на внутреннем, так и на внешнем рынках.
«Масштабную дегустацию для жителей края планируем устроить летом будущего года. Это произойдёт либо в рамках
Как сообщает
РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что в состав «Кусуна» входят берёзовый гриб чага, корень элеутерококка, брусника и чабрец. Перед изготовлением напитка его автор Егор Сиротин изучил свойства всех ингредиентов и учёл их сочетание между собой. В итоге для пришлось сделать вытяжки, настойки и сиропы некоторых ингредиентов. Связующим элементом в продукте стал лимонный сок. В переводе с нанайского кусун означает силу, энергию. Планируется, что напиток станет новым брендом Хабаровского края.