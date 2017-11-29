Предприятия Хабаровского края заинтересовались «Кусуном»

Источник: Восток Медиа

Несколько предприятий Хабаровского края заинтересовались производством напитка «Кусун». Они намерены наладить серийное производство продукта из дикоросов. По словам председателя комитета потребительского рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности региона Николая Крецу, благодаря вкусовым и тонизирующим свойствам, напиток будет иметь успех как на внутреннем, так и на внешнем рынках.

«Масштабную дегустацию для жителей края планируем устроить летом будущего года. Это произойдёт либо в рамках выставки-ярмарки “Наш выбор 27” 10—11 июня , либо во время фестиваля мороженого в августе. Оба мероприятия пройдут в статусе международных. Это позволит иностранным партнёрам оценить экспортные возможности наших предприятий, заключить деловые контракты», — отметил Николай Крецу.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, в рамках одного из этих событий, которые пройдут на краевой набережной, планируется установить рекорд России по массовому угощению напитком. После этого будет принято решение о начале серийного производства.