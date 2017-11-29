В Воронеже откроется российско-турецкий бизнес-форум

Источник: РИА Новости

Российско-турецкий бизнес-форум проводится Торгово-промышленной палатой Российской Федерации, отделением торгового представительства России в Стамбуле, Российско-турецким деловым советом, советом по внешнеэкономическим связям Турции (DEIK) при поддержке правительства Воронежской области.

«Целью форума является установление и развитие экономических связей между турецкими и российскими компаниями в различных отраслях экономики, реализация совместных инвестиционных проектов», — говорится в обращении замгубернатора Воронежской области Андрея Ревкова.

По данным организаторов форума, программа мероприятия предусматривает тематические круглые столы по актуальным направлениям двустороннего торгово-экономического сотрудничества, биржу деловых контактов.