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08:18 (мск), источник: РИА Новости

В Воронеже откроется российско-турецкий бизнес-форум

Около 20 турецких компаний примут участие в региональном российско-турецком бизнес-форуме, который открывается 29 ноября в Воронеже, сообщают организаторы мероприятия.

Источник: РИА Новости

Российско-турецкий бизнес-форум проводится Торгово-промышленной палатой Российской Федерации, отделением торгового представительства России в Стамбуле, Российско-турецким деловым советом, советом по внешнеэкономическим связям Турции (DEIK) при поддержке правительства Воронежской области.

«Целью форума является установление и развитие экономических связей между турецкими и российскими компаниями в различных отраслях экономики, реализация совместных инвестиционных проектов», — говорится в обращении замгубернатора Воронежской области Андрея Ревкова.

По данным организаторов форума, программа мероприятия предусматривает тематические круглые столы по актуальным направлениям двустороннего торгово-экономического сотрудничества, биржу деловых контактов.

В состав турецкой бизнес-делегации войдут представители строительной индустрии, сельского хозяйства, легкой промышленности, машиностроения и металлообработки, химической промышленности, кредитно-финансовой сферы, операторы розничной торговли и туризма.

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