В Воронеже откроется российско-турецкий бизнес-форум
Около 20 турецких компаний примут участие в региональном
Около 20 турецких компаний примут участие в региональном
«Целью форума является установление и развитие экономических связей между турецкими и российскими компаниями в различных отраслях экономики, реализация совместных инвестиционных проектов», — говорится в обращении замгубернатора Воронежской области Андрея Ревкова.
По данным организаторов форума, программа мероприятия предусматривает тематические круглые столы по актуальным направлениям двустороннего
В состав турецкой