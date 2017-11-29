Транспортные коридоры Приморья модернизируют китайцы

Источник: ДЕЙТА

С китайской стороны на встречу приехала делегация «Китайской компании коммуникаций и строительства» (CCCC). Сейчас эта компания разрабатывает технико-экономическое обоснование проекта развития коридоров.

Встречу провёл первый вице-губернатор Александр Костенко. Он отметил, что проекты развития МТК реализуются в рамках межправительственной работы наших стран.

«Это важные проекты для России и Приморского края. Врио Губернатора нашего региона поставил задачу также рассмотреть возможность включения в проекты строительство кольцевой дороги Владивостока с мостами на острова Русский и Елена, а также создание нового универсального морского порта Зарубино с размещением зернового и контейнерного терминалов», — подчеркнул Александр Костенко.

По мнению Андрея Тарасенко, проекты модернизации МТК важны для российской стороны с точки зрения развития транспортной инфраструктуры и создания новых рабочих мест. Для китайской стороны выгода, в свою очередь, в том, что компании Поднебесной смогут быстро и экономично поставлять продукцию, произведённую на северо-востоке КНР, в южные регионы Китая и в страны АТР.

Меморандум о взаимодействии между «Агентством Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта» и китайской компанией «CCCC» был подписан в сентябре этого года в рамках III Восточного экономического форума. Глава московского филиала «СССС» Ма Цзильян сообщил, что в ходе визита в Приморье рабочая группа из числа сотрудников компании осмотрит уже существующие объекты транспортной инфраструктуры МТК «Приморье-1» и «Приморье-2». Специалисты оценят возможности строительства новых объектов, ознакомятся с состоянием автодорог, оценят пропускную способность железных дорог и портов.

«Мы также осмотрим ход строительства скоростной дороги Владивосток — Находка — порт Восточный и проведём переговоры с российскими строительными компаниями, чтобы иметь представление о стоимости будущих работ и материалов», — отметил Ма Цзильян.

До конца года китайская компания должна подготовить технико-экономическое обоснование проектов и разработать проектно-сметную документацию. После этого доклад о проделанной работе будет представлен заместителю Председателя Правительства РФ Юрию Трутневу и вице-премьеру Госсовета КНР Ван Яну.

Как отметил директор инвестиционного департамента «Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта» Валерий Дубровский, в рамках развития МТК «Приморье-1» и «Приморье-2» изучаются лучшие мировые практики. Так, уже прошли переговоры с управляющей компанией транспортного коридора «Уолфиш Бей» (Walvis Bay) в Африке. Есть договорённость о том, что компания поможет в подготовке рекомендаций по практическому управлению приморскими МТК.

Стоит отметить, что ранее реализация проектов по модернизации международных транспортных коридоров обсуждалась на встрече врио Губернатора Приморья Андрея Тарасенко и представителя «Китайской компании коммуникаций и строительства» Линь Сюйгуана. Глава региона пригласил бизнесменов инвестировать в строительство ряда объектов в Приморье и отметил, что считает наиболее актуальным взаимодействие с китайским бизнесом по строительству дороги Раздольное-Хасан-Зарубино, входящей в МТК «Приморье-2» и соединяющей северо-восточные провинции Китая с портами края.

«Кроме того, нам необходима окружная дорога во Владивостоке с мостами на острова Русский и Елена, что требует серьезных финансовых вложений. Готов детально обсудить этот вопрос с вашим руководством», — обратился врио Губернатора к Линь Сюйгуану.

Напомним, о значении развития приморских транспортных коридоров заявлял президент России Владимир Путин на втором Восточном экономическом форуме. По мнению главы государства, интеграция России со странами АТР должна опираться на серьезные совместные проекты, в том числе в области транспортной инфраструктуры.

«Это формирование новых конкретных трансевразийских и региональных маршрутов. В качестве примера приведу транспортные коридоры “Приморье-1” и “Приморье-2”, которые позволяют сформировать кратчайшие пути доставки грузов из северо-восточной провинции Китая к портам юга Приморского края», — подчеркнул президент.