Встреча дольщиков ЖК «Казачья гора» с застройщиком состоялась в Хабаровске
По итогам мероприятия удалось договориться, что дольщики дают компании время до конца декабря для решения всех текущих трудностей.
По итогам мероприятия удалось договориться, что дольщики дают компании время до конца декабря для решения всех текущих трудностей.
Хабаровск, 29 ноября, AmurMedia.
Встреча дольщиков жилого комплекса «Казачья гора» и
Открывая встречу, представитель ИА AmurMedia Андрей Швецов подчеркнул, что главной целью мероприятия является выработка конкретных мер, необходимых для завершения строительства «Казачьей горы», а главное — определение даты этого завершения:
— Мы с Борисом Михайловичем обсудили проблему «Казачьей горы» и решили организовать встречу дольщиков, застройщика, банка, минстроя и стройнадзора для того, чтобы понять, на каком этапе сегодня находится этот объект, и что нужно делать всем и каждому для того, чтобы он был достроен, и желательно очень быстро, — отметил Андрей Швецов. — Наша задача — найти точки соприкосновения между всеми сторонами.
— Вы знаете, что компания «СамСтрой» приступила к достройке объекта после того, как предыдущий застройщик обанкротился, но трудности во время нахождения компании на объекте остались, и непонятно, связаны ли они с действующим застройщиком или с постоянно открывающимися обстоятельствами. Сейчас мы видим, что со стороны правительства края идет полное содействие застройщику во всех вопросах, начиная с первого обращения к правительству края и губернатору о предоставлении банковской гарантии. Изначально подход был только один — предоставить гарантию, чтобы средства появились и дом в кратчайшие сроки был достроен. Проблема на тот момент была лишь в том, что застройщик сначала сам подготовил ряд документов, который не был утвержден в полном объеме, возникли трудности с их проверкой, залоговым имуществом, мы перешли к этапу получения всех согласований, но, получив банковскую гарантию на 100 млн, застройщик использовал не всю сумму, а лишь ее треть. Несколько раз переносились сроки сдачи объекта, и мы видим, что дольщики начинают терять веру в то, что он будет завершен. В то же время сказать, что объект не достраивается, нельзя.
Руководитель
— На сегодня работа идет очень медленно… Но как она еще может идти, когда нет финансирования? Правительство края, Стройнадзор и Минстрой пошли навстречу и принимают все документы, как и залог на 200 млн, принимают всю документацию. Мы ее готовим, но это не один день работы. Это связано с тем, что, когда только приняли дом, документация была не полной, и собрать ее удалось только при помощи краевого министерства строительства, которое смогло найти необходимые данные в архиве. С того времени были внесены определенные изменения в законодательство и документы должны быть приведены в соответствие с ними, а на это, как я уже говорил, требуется время, и немало. Все будет готово примерно к концу декабря.
Именно
Наличие проблем с документацией, которые заметно повлияли на сроки сдачи объекта, подтвердил и присутствовавший на мероприятии представитель комитета государственного строительного надзора Денис Щербина:
— Мы две недели назад встречались с главным проектировщиком Владимира Евсеевича (руководителя
Однако Владимир Фридман отметил, что теперь, когда проблемы объекта стали нарастать, как снежный ком, несоответствие документов стало даже не главной их частью:
— Для того, чтобы заработала кредитная линия под гарантии правительства, нам необходимо выполнить несколько обязательств, в частности, погасить старый кредит в 36 млн рублей, и мы изыскиваем варианты для этого. У меня впереди командировка, по результатам которой вопрос с деньгами для покрытия всех долгов должен решиться в положительную сторону. Вопрос в другом: кроме того, что мы погасим этот кредит и откроем кредитную линию, она может не работать
Мы никого не обвиняем, вопрос даже не в том, чтобы дольщики прекратили иски, просто нужно понимать, что не нужно способствовать аресту счетов, ведь тем самым фактически заморозится возможность предоставления кредитной линии, а значит, и дальнейшее строительство дома.
В ответ на это Борис Гладких согласился, что требовать от дольщиков отказаться от судебных исков ни в коем случае нельзя, но при этом оптимальным вариантом будет
— Сейчас мы можем только предоставить дольщикам всю возможную информацию, а они в свою очередь решат, идти ли «в долгую» судиться, ведь непонятно, когда эти средства будут получены, менять застройщика и растягивать процесс на 3−5 лет или
По словам руководителя
— Говорить о продаже зданий пока не приходится — они до сих пор находятся в подвешенном состоянии. Поэтому мы нашли другой выход — необходимая сумма денег будет найдена за счет продажи моей доли в «Полипластике». Да, дольщики могут конечно заменить застройщика, объявив меня банкротом и развязав мне руки, но я считаю, что это неправильно и ни к чему хорошему не приведет, как минимум потому, что строительство затянется на 5 и более лет. Нам осталось 15% достройки и мы легко их закончим, если финансирование будет бесперебойным. Но этого не может быть, пока будут наложены аресты на счета. Поэтому обращаюсь к дольщикам: «не прошу вас прекратить подавать в суд, нет, есть желание — подавайте, я понимаю, натерпелись, но дайте достроить дом». Встреча с партнерами по «Полипластику» состоится на днях, предварительная договоренность есть и если все будет в порядке, то уже в декабре мы сможем закрыть все долги и налоги, открыв кредитную линию.
Итоги встречи подвел представитель ИА AmurMedia Андрей Швецов:
— Давайте резюмируем, по результатам мероприятия дольщикам и застройщику
Возражений к такому решению у участников встречи не было и все присутствующие согласились с данной формулировкой итогов мероприятия.