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04:27 (мск), источник: AmurMedia.ru

Встреча дольщиков ЖК «Казачья гора» с застройщиком состоялась в Хабаровске

По итогам мероприятия удалось договориться, что дольщики дают компании время до конца декабря для решения всех текущих трудностей.

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фотографий
11
фотографий

Хабаровск, 29 ноября, AmurMedia.

Встреча дольщиков жилого комплекса «Казачья гора» и компании-застройщика, посвященная завершению строительства жилого комплекса, состоялась в Хабаровске. По итогам мероприятия удалось прийти к решению, что все текущие сложности, препятствующие завершению объекта, ООО «СамСтрой» должно урегулировать до конца декабря. Встреча была организована ИА AmurMedia и депутатом Государственной Думы ФС РФ Борисом Гладких. Кроме того, на мероприятие были приглашены представители Минстроя и комитета Госстройнадзора края.

Открывая встречу, представитель ИА AmurMedia Андрей Швецов подчеркнул, что главной целью мероприятия является выработка конкретных мер, необходимых для завершения строительства «Казачьей горы», а главное — определение даты этого завершения:

— Мы с Борисом Михайловичем обсудили проблему «Казачьей горы» и решили организовать встречу дольщиков, застройщика, банка, минстроя и стройнадзора для того, чтобы понять, на каком этапе сегодня находится этот объект, и что нужно делать всем и каждому для того, чтобы он был достроен, и желательно очень быстро, — отметил Андрей Швецов. — Наша задача — найти точки соприкосновения между всеми сторонами.

В своем вступительном слове депутат ГД РФ Борис Гладких заметил, что нельзя говорить об остановке строительства объекта — оно хоть и медленно, но идет. И сейчас необходимо разобраться, что конкретно явилось причиной затягивания сроков сдачи жилого комплекса:

— Вы знаете, что компания «СамСтрой» приступила к достройке объекта после того, как предыдущий застройщик обанкротился, но трудности во время нахождения компании на объекте остались, и непонятно, связаны ли они с действующим застройщиком или с постоянно открывающимися обстоятельствами. Сейчас мы видим, что со стороны правительства края идет полное содействие застройщику во всех вопросах, начиная с первого обращения к правительству края и губернатору о предоставлении банковской гарантии. Изначально подход был только один — предоставить гарантию, чтобы средства появились и дом в кратчайшие сроки был достроен. Проблема на тот момент была лишь в том, что застройщик сначала сам подготовил ряд документов, который не был утвержден в полном объеме, возникли трудности с их проверкой, залоговым имуществом, мы перешли к этапу получения всех согласований, но, получив банковскую гарантию на 100 млн, застройщик использовал не всю сумму, а лишь ее треть. Несколько раз переносились сроки сдачи объекта, и мы видим, что дольщики начинают терять веру в то, что он будет завершен. В то же время сказать, что объект не достраивается, нельзя. Какие-то работы проводятся — это монтаж инженерного и лифтового оборудования, заливка полов, дополнительные работы. Встал вопрос о возможности предоставления еще одной банковской гарантии. Вместе с тем, движение направлено на то, чтобы этой гарантией воспользоваться, а это сопряжено с подготовкой документации и, я так понимаю, что сразу ей воспользоваться не получится.

Руководитель компании-застройщика ООО «СамСтрой» Владимир Фридман согласился, что получение новой банковской гарантии должно стать финальным толчком к завершению строительства, однако действительно есть ряд факторов, которые могут послужить препятствием в том, чтобы воспользоваться этими деньгами:

— На сегодня работа идет очень медленно… Но как она еще может идти, когда нет финансирования? Правительство края, Стройнадзор и Минстрой пошли навстречу и принимают все документы, как и залог на 200 млн, принимают всю документацию. Мы ее готовим, но это не один день работы. Это связано с тем, что, когда только приняли дом, документация была не полной, и собрать ее удалось только при помощи краевого министерства строительства, которое смогло найти необходимые данные в архиве. С того времени были внесены определенные изменения в законодательство и документы должны быть приведены в соответствие с ними, а на это, как я уже говорил, требуется время, и немало. Все будет готово примерно к концу декабря.

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Именно из-за этой проблемы мы не смогли в полной мере воспользоваться первой банковской гарантией, отчего и остановилась стройка, было законное требование привести документацию к соответствию, чем мы и занимались. С новой гарантией таких проблем не будет, а значит, будет нормальное финансирование и мы сможем завершить строительство.

Наличие проблем с документацией, которые заметно повлияли на сроки сдачи объекта, подтвердил и присутствовавший на мероприятии представитель комитета государственного строительного надзора Денис Щербина:

— Мы две недели назад встречались с главным проектировщиком Владимира Евсеевича (руководителя компании-застройщика — ред). Дело в том, что был ликвидирован Хабаровскгражданпроект, нам пришлось поднять архивы, где была необходимая документация. Мы долго обговаривали с проектировщиками, чтобы хоть как-то заключить договор на начало работ. И было довольно сложно, учитывая имидж объекта, найти исполнителя для перепроектирования объекта в связи изменениями технического задания. Все-таки какой-то пакт или соглашение с дольщиками заключить нужно, чтобы у всех нас выработалось понимание того, какой есть временной промежуток, чтобы застройщик мог зайти в схему строительства. Потому что нужно понимать, что без соблюдения закона и без денег ничего построить невозможно.

Однако Владимир Фридман отметил, что теперь, когда проблемы объекта стали нарастать, как снежный ком, несоответствие документов стало даже не главной их частью:

— Для того, чтобы заработала кредитная линия под гарантии правительства, нам необходимо выполнить несколько обязательств, в частности, погасить старый кредит в 36 млн рублей, и мы изыскиваем варианты для этого. У меня впереди командировка, по результатам которой вопрос с деньгами для покрытия всех долгов должен решиться в положительную сторону. Вопрос в другом: кроме того, что мы погасим этот кредит и откроем кредитную линию, она может не работать из-за того, что у нас из-за исковых требований дольщиков может быть наложен арест на счета. И это не претензия к дольщикам, они натерпелись и их недовольство понятно, но нужно как-то определиться — достраиваем мы все-таки объект или нет.

Мы никого не обвиняем, вопрос даже не в том, чтобы дольщики прекратили иски, просто нужно понимать, что не нужно способствовать аресту счетов, ведь тем самым фактически заморозится возможность предоставления кредитной линии, а значит, и дальнейшее строительство дома.

В ответ на это Борис Гладких согласился, что требовать от дольщиков отказаться от судебных исков ни в коем случае нельзя, но при этом оптимальным вариантом будет все-таки немного подождать, ведь если застройщик обанкротится, поиск новой компании и завершение строительства займет еще не менее трех лет:

— Сейчас мы можем только предоставить дольщикам всю возможную информацию, а они в свою очередь решат, идти ли «в долгую» судиться, ведь непонятно, когда эти средства будут получены, менять застройщика и растягивать процесс на 3−5 лет или все-таки поверить действующему застройщику и еще немного подождать. Я, конечно, при условии четкого понимания периода выполнения работ, за то, чтобы как-то успокоиться. Но для этого нужно сформулировать краткосрочные цели, что и когда будет сделано. Нужно понять, что застройщик продает и закладывает, какие средства планирует получить и в какие сроки.

По словам руководителя компании-застройщика, для более оперативного решения вопроса получения денег для покрытия долгов, он принял решение продать свою долю в компании «Полипластик»:

— Говорить о продаже зданий пока не приходится — они до сих пор находятся в подвешенном состоянии. Поэтому мы нашли другой выход — необходимая сумма денег будет найдена за счет продажи моей доли в «Полипластике». Да, дольщики могут конечно заменить застройщика, объявив меня банкротом и развязав мне руки, но я считаю, что это неправильно и ни к чему хорошему не приведет, как минимум потому, что строительство затянется на 5 и более лет. Нам осталось 15% достройки и мы легко их закончим, если финансирование будет бесперебойным. Но этого не может быть, пока будут наложены аресты на счета. Поэтому обращаюсь к дольщикам: «не прошу вас прекратить подавать в суд, нет, есть желание — подавайте, я понимаю, натерпелись, но дайте достроить дом». Встреча с партнерами по «Полипластику» состоится на днях, предварительная договоренность есть и если все будет в порядке, то уже в декабре мы сможем закрыть все долги и налоги, открыв кредитную линию.

Отдельные вопросы у всех участников встречи возникли к банковской организации, выделяющей компании-застройщику денежные средства под гарантию правительства Хабаровского края, от которых фактически зависит завершение объекта. Однако представитель банка, несмотря на предварительную договоренность, не посчитал нужным участвовать в обсуждении проблемы с окончанием строительства многострадального объекта, тем самым показав свое равнодушие к сложившейся ситуации.

Итоги встречи подвел представитель ИА AmurMedia Андрей Швецов:

— Давайте резюмируем, по результатам мероприятия дольщикам и застройщику все-таки удалось выработать краткосрочный план действий. Так, уже к концу декабря ООО «СамСтрой» должны быть полностью приведены в соответствие с законом все проектировочные документы, а также закрыты долги, препятствующие получению новой банковской гарантии. Таким образом компания «СамСтрой» должна выйти на финишную прямую по завершению строительства ставшего уже нарицательным объекта. Дольщики же в свою очередь соглашаются с этим и не чинят препятствий, способствуя блокированию счетов застройщика дальнейшими исковыми требованиями.

Возражений к такому решению у участников встречи не было и все присутствующие согласились с данной формулировкой итогов мероприятия.

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