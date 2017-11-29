Депутаты откорректировали бюджет Приморского края

Во Владивостоке завершилось начавшееся в 10:00 заседание Законодательного собрания Приморского края. К этому часу депутаты приняли закон «О внесении изменений в закон «О краевом бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» во втором и третьем чтениях.

Как сообщает корреспондент РИА «Восток-Медиа», одним из основных вопросов стала корректировка главного финансового документа региона. Представленный проект закона о внесении изменений в бюджет текущего года предусматривает увеличение доходов краевого бюджета на 2,5 миллиарда рублей, снижение расходов на 3 миллиарда и сокращение размера бюджетного дефицита на 5,5 миллиардов рублей.

«Увеличение доходной части связано с поступлением средств из федерального бюджета в виде дотаций и с собственными доходами за счёт увеличения собираемости налогов и сборов. В расходной части предусмотрено направление денежных средств на выплату заработной платы бюджетникам, на обеспечение региональной доплаты к пенсиям, поддержку сельских товаропроизводителей и другие социальные выплаты, а также выплаты на поддержку наших краевых предприятий, которые сегодня занимаются дорожным строительством и обеспечением прохождения осенне-зимнего сезона», — рассказал представителям СМИ спикер краевого парламента Александр Ролик.

По словам врио вице-губернатора Приморского края Татьяны Казанцевой, сокращение расходов произошло, в том числе, из-за снижения государственных инвестиций на 2,8 миллиарда рублей, включая 1,2 миллиарда нереализованных инвестиций по территориям опережающего развития. Казанцева объяснила это снижение длительным проведением конкурсных процедур и возникшими вопросами со стороны Федеральной антимонопольной службы.

Государственные гарантии на кредитование краевых предприятий сокращены с 1,2 миллиарда рублей до 600 миллионов за счёт переноса части гарантий, предполагавшихся для АО «Наш дом Приморье» на следующий год. Оставшуюся часть планируется предоставить КГУП’Примтеплоэнерго.