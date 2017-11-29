Депутаты откорректировали бюджет Приморского края
Речь идёт о миллиардах рублей — как в доходной, так и расходной части.
Речь идёт о миллиардах рублей — как в доходной, так и расходной части.
Во Владивостоке завершилось начавшееся в 10:00 заседание Законодательного собрания Приморского края. К этому часу депутаты приняли закон «О внесении изменений в закон «О краевом бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» во втором и третьем чтениях.
Как сообщает корреспондент РИА «Восток-Медиа», одним из основных вопросов стала корректировка главного финансового документа региона. Представленный проект закона о внесении изменений в бюджет текущего года предусматривает увеличение доходов краевого бюджета на 2,5 миллиарда рублей, снижение расходов на 3 миллиарда и сокращение размера бюджетного дефицита на 5,5 миллиардов рублей.
«Увеличение доходной части связано с поступлением средств из федерального бюджета в виде дотаций и с собственными доходами за счёт увеличения собираемости налогов и сборов. В расходной части предусмотрено направление денежных средств на выплату заработной платы бюджетникам, на обеспечение региональной доплаты к пенсиям, поддержку сельских товаропроизводителей и другие социальные выплаты, а также выплаты на поддержку наших краевых предприятий, которые сегодня занимаются дорожным строительством и обеспечением прохождения
По словам врио
Государственные гарантии на кредитование краевых предприятий сокращены с 1,2 миллиарда рублей до 600 миллионов за счёт переноса части гарантий, предполагавшихся для АО «Наш дом Приморье» на следующий год. Оставшуюся часть планируется предоставить КГУП’Примтеплоэнерго.
В ходе обсуждения депутаты согласились с бюджетными расходами, связанными с деятельностью «Примтеплоэнерго», поскольку в настоящее время отопительный сезон продолжается — но с условием, что «необходимо разобраться с деятельностью предприятия». Также повышенное внимание депутатов вызвало предложение выделить КГУП «Примавтодор» 455 миллионов рублей на закупку дорожной техники. По предложению мнению некоторых народных избранников, предоставлять эти деньги «Примавтодору» необходимо только после детального ознакомления с текущей ситуацией на предприятии.