Производство свинины в Приморье растет

Источник: ДЕЙТА

По информации краевого департамента сельского хозяйства и продовольствия, с начала года в Приморье увеличилось производство свинины.

«По состоянию на 1 ноября выпущено 19,3 тысячи тонн свинины, что выше уровня прошлого года почти на 47%. Кроме того, в хозяйствах выросло поголовье свиней. На сегодняшний день насчитывается почти 180 тысяч голов, это превышает показатели прошлого года на 6,6%», — сообщили в ведомстве.

Отметим, рост производства произошел благодаря увеличению производственных мощностей резидента ТОР «Михайловский» — компании «Мерси Агро Приморье». В 2016 году был запущен второй свинокомплекс на 83 тысячи голов.

Напомним, ранее врио Губернатора Андрей Тарасенко подчеркнул, что Приморье обладает огромным потенциалом для развития собственного сельскохозяйственного производства.

«Сельское хозяйство в крае нужно поднимать. Приморцы должны получать свою местную продукцию. Нужно строить птицефабрики и развивать животноводческие комплексы», — заявил Андрей Тарасенко.

Отметим, в 2017 году из регионального бюджета на развитие сельского хозяйства направлено 1,5 миллиарда рублей, из федерального — 1,7 миллиарда. До 400 миллионов рублей в этом году увеличено федеральное финансирование льготного кредитования сельхозпроизводителей.

Напомним, Президент РФ Владимир Путин поставил перед регионами масштабную задачу — в условиях санкций насытить внутренний рынок качественной и доступной продукцией, а также выйти на мировой рынок.