Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Бабий бунт» с Бузовой и Барановской будет выходить на «Первом»
На каплях: чем грозит зависимость от сосудосуживающих средств
Путин ввел в России новый праздник 5 декабря
«Я не знаю, где буду жить через 5 лет». Чем аренда лучше ипотеки
Сын Табакова рассказал о самочувствии актера
Пересадка головы: россиянин верит в итальянского хирурга Спиридонов прокомментировал первую удачную пересадку головы человека
СМИ: позиция Путина ставит в тупик МОК
WP: Путин готовит на Украине «сирийскую ловушку»
Новая Toyota Camry для России: первые изображения
УАЗ сделал из «Патриота» кабриолет (фото)
Российская армия готовится к новой большой войне — СМИ
СМИ: Стоявшие в Германии танки отправят в Донбасс
Джордж и Амаль Клуни решили обновить клятвы верности
Принц Ганноверский женился на модели из Перу
Состояние госпитализированного Табакова резко ухудшилось — СМИ
Бывший муж подал в суд на Дану Борисову - СМИ
«Я не знаю, где буду жить через 5 лет». Чем аренда лучше ипотеки
Назван срок реконструкции «синего зуба» в Москве
Фоторепортажи
10Самые дорогие в мире картины
12Белый дом Рождества
05:30 (мск), источник: ДЕЙТА

Производство свинины в Приморье растет

Поголовье свиней в крае увеличилось до 180 тысяч голов. По состоянию на 1 ноября в Приморье выпущено 19,3 тысячи тонн свинины, это выше уровня прошлого года почти на 47%, сообщает Deita. ru со ссылкой на краевую администрацию.

Источник: ДЕЙТА

По информации краевого департамента сельского хозяйства и продовольствия, с начала года в Приморье увеличилось производство свинины.

«По состоянию на 1 ноября выпущено 19,3 тысячи тонн свинины, что выше уровня прошлого года почти на 47%. Кроме того, в хозяйствах выросло поголовье свиней. На сегодняшний день насчитывается почти 180 тысяч голов, это превышает показатели прошлого года на 6,6%», — сообщили в ведомстве.

Отметим, рост производства произошел благодаря увеличению производственных мощностей резидента ТОР «Михайловский» — компании «Мерси Агро Приморье». В 2016 году был запущен второй свинокомплекс на 83 тысячи голов.

Напомним, ранее врио Губернатора Андрей Тарасенко подчеркнул, что Приморье обладает огромным потенциалом для развития собственного сельскохозяйственного производства.

«Сельское хозяйство в крае нужно поднимать. Приморцы должны получать свою местную продукцию. Нужно строить птицефабрики и развивать животноводческие комплексы», — заявил Андрей Тарасенко.

Отметим, в 2017 году из регионального бюджета на развитие сельского хозяйства направлено 1,5 миллиарда рублей, из федерального — 1,7 миллиарда. До 400 миллионов рублей в этом году увеличено федеральное финансирование льготного кредитования сельхозпроизводителей.

Напомним, Президент РФ Владимир Путин поставил перед регионами масштабную задачу — в условиях санкций насытить внутренний рынок качественной и доступной продукцией, а также выйти на мировой рынок.

Михаил Грач.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Жителей и гостей Владивостока просят быть осторожными
Трамп прокомментировал пуск ракеты КНДР
Пентагон: МБР пролетела выше, чем все предыдущие ракеты КНДР
The New York Times опубликовала выдержки из дневников Родченкова
Госдеп призвал Россию не применять закон о СМИ-иноагентах
Коллизия на орбите: к чему приведет неудачный пуск с Восточного
Миллер пообещал Путину абсолютный газовый рекорд
Внезапную популярность Собчак объяснили визитом к Соловьеву
Спорт
«Яшин — главный символ российского футбола» Председатель Оргкомитета «Россия-2018» Виталий Мутко представил плакат ЧМ и тематический поезд, а также рассказал о допинге в футболе
Авто
Один из старейших автодилеров закрыл все салоны в Москве У группы «Независимость», в отношении которой подан иск о банкротстве, осталось несколько центров в регионах
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Назван самый великий плохой фильм в истории В честь выхода «Горе-творца» Джеймса Франко журналисты и киноманы составили рейтинг худших картин, полюбившихся зрителям
Недвижимость
«Ждать два года я была не готова». Монологи владельцев «вторичек»
Создан складной дом, который можно установить за 6 часов
Четыре жилых дома в Мексике повалились в котлован
Не гетто и не «бабушкин» вариант. Где в России дешевле всего снять квартиру
Леди
В моду вошли брючные костюмы на каждый день (фото) О том, как выбрать идеальный костюм на каждый день, «Леди Mail.Ru» рассказали российские дизайнеры
Дети
Программу маткапитала продлят до 2021 года Государство планирует принять новые меры по поддержке семей.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь