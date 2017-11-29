Скоростная дорога из Владивостока в Харбин в ближайшее время не появится
РЖД:
РЖД:
Высокоскоростная железнодорожная магистраль из
Осенью 2017-го на волне Восточного экономического форума несколько источников со стороны властей и бизнеса вновь вернулись к теме высокоскоростной магистрали из Харбина во Владивосток, которая смогла бы не только закрыть потребности игроков международного транспортного коридора, но и запросы растущих турпотоков между регионами Китая и российского Дальнего Востока.
В частности, ресурс Eastrussia рассказывал о планах компании China Communications Construction Co. построить и реконструировать объекты инфраструктуры для обеспечения транзита грузов из
Однако у российских железнодорожников такого оптимизма нет. Отвечая на вопрос корреспондента РИА «Восток-Медиа», директор по пассажирским перевозкам ОАО «РЖД» Дмитрий Пегов отметил: «Всё будет зависеть от пассажиропотока, от заявки наших перевозчиков и востребованности того или иного направления. Там, где мы видим потенциальный рост, компания идёт по пути повышения скорости поездов — это выгодно. Как с точки зрения пассажирского движения, так и грузового. Пока не приходится говорить, что на направлении Харбин — Владивосток в ближайшее время появится скоростное движение — это очень дорого и требует больших капиталовложений».
Открытие III Железнодорожного съезда с участием представителей правительства РФ и Минтранса состоится через несколько часов в столичном выставочном комплексе «Гостиный двор». На форум также прибыла делегация Дальневосточной железной дороги.