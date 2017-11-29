Скоростная дорога из Владивостока в Харбин в ближайшее время не появится

Источник: Восток Медиа

Высокоскоростная железнодорожная магистраль из Северо-Востока Китая в Приморский край если и появится, то не в ближайшей перспективе. Проект, о котором говорится с 2011 года, пока сложно потянуть с точки зрения финансов и инфраструктуры. В Москве сегодня, 29 ноября, открывается III Железнодорожный съезд, сообщает корреспондент РИА «Восток-Медиа» с места событий. В повестке — самые актуальные вопросы отрасли.

Осенью 2017-го на волне Восточного экономического форума несколько источников со стороны властей и бизнеса вновь вернулись к теме высокоскоростной магистрали из Харбина во Владивосток, которая смогла бы не только закрыть потребности игроков международного транспортного коридора, но и запросы растущих турпотоков между регионами Китая и российского Дальнего Востока.

В частности, ресурс Eastrussia рассказывал о планах компании China Communications Construction Co. построить и реконструировать объекты инфраструктуры для обеспечения транзита грузов из северо-восточных провинций КНР в Приморский край. Отдельно говорится о прокладке выделенного участка железной дороги — 380 километров от Муданьцзяна до Владивостока. Необходимо отметить, что участок железной дороги от Уссурийска до госграницы однопутный и неэлектрофицированный, перегруженный. По мнению сторонников проекта, высокоскоростная магистраль на отдельной ветке могла бы закрыть одновременно и грузовое и пассажирское движение.

Однако у российских железнодорожников такого оптимизма нет. Отвечая на вопрос корреспондента РИА «Восток-Медиа», директор по пассажирским перевозкам ОАО «РЖД» Дмитрий Пегов отметил: «Всё будет зависеть от пассажиропотока, от заявки наших перевозчиков и востребованности того или иного направления. Там, где мы видим потенциальный рост, компания идёт по пути повышения скорости поездов — это выгодно. Как с точки зрения пассажирского движения, так и грузового. Пока не приходится говорить, что на направлении Харбин — Владивосток в ближайшее время появится скоростное движение — это очень дорого и требует больших капиталовложений».