В Уфе разыскивают владельцев гаражей
Постройки находятся на улице Революционной.
Постройки находятся на улице Революционной.
Власти Уфы разыскивают владельцев «ничейных» гаражей на улице Революционной.
Так, в городской администрации уведомляет владельцев металлических гаражей, расположенных возле дома № 167/3 по улице Революционная. Собственников просят показать разрешительную документацию на установку объекта.
Документацию нужно предоставить в отдел коммунального хозяйства Советского района по улице Революционная, 111. Если документов не имеется, то самовольно установленные объекты необходимо снести самостоятельно.
— В противном случае вопрос будет решен в судебном порядке, — пояснили в городской администрации.