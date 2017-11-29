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08:00 (мск), источник: Комсомольская правда

В Уфе разыскивают владельцев гаражей

Постройки находятся на улице Революционной.

Власти Уфы разыскивают владельцев «ничейных» гаражей на улице Революционной.

Так, в городской администрации уведомляет владельцев металлических гаражей, расположенных возле дома № 167/3 по улице Революционная. Собственников просят показать разрешительную документацию на установку объекта.

Документацию нужно предоставить в отдел коммунального хозяйства Советского района по улице Революционная, 111. Если документов не имеется, то самовольно установленные объекты необходимо снести самостоятельно.

— В противном случае вопрос будет решен в судебном порядке, — пояснили в городской администрации.

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