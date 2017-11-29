В Уфе разыскивают владельцев гаражей

Власти Уфы разыскивают владельцев «ничейных» гаражей на улице Революционной.

Так, в городской администрации уведомляет владельцев металлических гаражей, расположенных возле дома № 167/3 по улице Революционная. Собственников просят показать разрешительную документацию на установку объекта.

Документацию нужно предоставить в отдел коммунального хозяйства Советского района по улице Революционная, 111. Если документов не имеется, то самовольно установленные объекты необходимо снести самостоятельно.