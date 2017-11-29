Беларусь вошла в топ-10 стран с самым доступным интернетом

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Кроме того, сообщает Белстат, мы лидируем еще и в рейтинге развития информационно-коммуникационных технологий среди стран СНГ.

Иностранные аналитики внимательно изучили стоимость более 3.300 широкополосных пакетов в 196 странах. Цены сравнивали за август — октябрь этого года, ориентируясь на среднюю ежемесячную плату, которую переводили в доллары США. В нашей стране на суд жюри попали 24 предложения провайдеров, средний ценник за месяц у которых получился 12,77 доллара, то есть около 25 рублей.

Кстати, лидером по дешевизне назван Иран, где в среднем пользователи сети тратят ежемесячно 5,37 доллара, а самый дорогой широкополосный интернет в Буркина-Фасо — 954,54 доллара. Выше нас в рейтинге расположились Украина (5,47 доллара) и Россия (10,1 доллара), а замыкает десятку Грузия, где за месяц придется отдать около 16,68 доллара. Чуть выше цены и у наших западных соседей: в Польше, скажем, 19,39 доллара, а в Литве вообще 70,5 доллара.

Но нам, безусловно, есть куда расти, если оценить другие показатели. Во-первых, по скорости широкополосного интернета мы пока лишь на 64-й строчке.

А во-вторых, по-прежнему непростая задачка — найти точки доступа Wi-Fi: появление их в школах, больницах, общественном транспорте и даже гостиницах — все еще целое событие.

Впрочем, на днях Международный союз электросвязи назвал наши темпы развития информационно-коммуникационной инфраструктуры достаточно высокими. Что это значит?

Оценивали Беларусь по 11 позициям, с оглядкой даже на навыки интернет-пользователей. Вот только если в СНГ мы оказались первыми, то по мировым меркам — лишь 32-ми… А общая картина такая: на 1 января — 11,1 млн абонентов, что в 1,6 раза больше, чем пять лет назад (здесь посчитали всех: юридических и физлиц, индивидуальных предпринимателей).