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08:07 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Глава Стройнадзора: Права тысячи дольщиков нарушены в Иркутске

Права 1042-х участников долевого строительства нарушены на 13-ти объектах в Иркутске. С начала года в городе удалось ввести в эксплуатацию два проблемных дома — ключи от квартир получили 82 дольщика. Такое заявление сделал руководитель службы государственного строительного надзора региона Борис Билатов на депутатских слушаниях в Думе Иркутска сегодня, 29 ноября. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

Источник: IrkutskMedia.ru

Недавно ведомство приняло решение о привлечении инвесторов для ввода в эксплуатацию недостроенных объектов. Компаниям предполагается предоставлять в аренду земельные участки, но без проведения торгов. Такая мера будет рассматриваться как компенсация затрат на завершение работ.

«Права граждан планируется восстановить путем признания за ними права собственности на квартиры в судебном порядке», — заявил Борис Билатов.

Заместитель мэра — руководитель аппарата администрации Иркутска Маргарита Ли отметила, что механизма выделения денег на завершение строительства проблемных объектов из бюджетов разных уровней — муниципального, областного и федерального — нет. По ее словам, Стройнадзором в течение длительного времени прорабатывались всевозможные способы решения данных проблем.

«Единственный механизм, который сейчас может быть эффективен, — это предоставление земельных участков», — рассказала она.

В свою очередь, председатель Думы Иркутска Ирина Ежова выразила надежду, что в ближайшее время вопросы, касающиеся обманутых дольщиков, будут решены на территории города. При этом она попросила главу Стройнадзора приглашать депутатов на встречи с гражданами в случае возникновения проблемных ситуаций.

Между тем в «невольных заложниках» противостояния администрации и застройщика продолжают оставаться около 400 участников долевого строительства ЖК «Высота». Горожане, опасаясь, что пополнят список обманутых дольщиков, обратились к депутату ГД Николаю Николаеву. В свою очередь, парламентарий направил обращение на имя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Михаила Меня и губернатора Иркутской области Сергея Левченко с просьбой проконтролировать ситуацию и не допустить появление нового проблемного объекта в области. При этом, как писалось ранее, администрация Иркутска не хотела идти на компромисс с ООО «Сибкомплектмонтаж» и СК «Высота» в вопросе расселения жителей аварийных домов на улице Пискунова. Позже муниципальные власти расторгли договор с застройщиком.

Кроме того, они написали обращение президенту России Владимиру Путину с просьбой взять на контроль ситуацию с конфликтом между ООО «Сибкомплектмонтаж» и администрацией города, из-за которой многие семьи могут остаться без жилья. На круглом столе, организованном региональным аппаратом бизнес-омбудсмена, жители рассказали о своих проблемах и правах, которые, по их мнению, нарушаются действиями городской мэрии, стремящейся признать сделку между дольщиками и застройщиком недействительной.

Горожанам разъяснили, что если администрация будет в судебном порядке оспаривать договор купли-продажи, то они имеют право обратиться в службу Стройнадзора, которая присоединится к данному процессу и будет возражать относительно признания данной сделки ничтожной. Жители также намерены отправить письмо на имя мэра города Дмитрия Бердникова с просьбой проверить деятельность заместителя мэра — руководителя аппарата администрации Иркутска Маргариты Ли, которая, по их мнению, препятствует осуществлению прав дольщиков (именно так оценивают ее работу купившие в «Высоте» квартиры). В случае выявления нарушений нужно, по их мнению, отправить чиновницу в отставку. Текст обращения появился в социальных сетях.

Помимо этого, обращение участников долевого строительства жилого комплекса «Высота» поступило уполномоченному по правам человека в Иркутской области Валерию Лукину. В своей жалобе они указали на воспрепятствование администрацией города вводу в эксплуатацию многоквартирных жилых домов.

Также добавим, что аппарат уполномоченного по защите прав предпринимателей в Иркутской области обратился к полномочному представителю президента РФ Сергею Меняйло из-за проблемных моментов с ЖК «Высота» в части ввода в эксплуатацию домов. Ситуация требует повышенного внимания в связи с тем, что конфликт между мэрией Иркутска и застройщиком затрагивает интересы дольщиков.

Ранее директор ООО «Сибкомплектмонтаж» Василий Кель отмечал, что при заключении договора с городской администрацией данных о «красных линиях» на месте предполагаемого строительства не было. При этом в пресс-службе Минстроя Иркутской области сообщали, что застройщик имел возможность предусмотреть перенос «красных линий», но не сделал этого. Он мог предложить решения, расторгнуть договор до начала сноса и строительства. Сейчас уже перенести «красные линии» невозможно.

В то же время чиновники мэрии признали, что с их стороны было непонимание позиции застройщиков.

«С нашей стороны есть непонимание предпринимателей, которые имеют богатый опыт в застройке, знакомы с генпланом и говорят, что не знали о “красных линиях”. Особенно учитывая, что рядом с площадкой проходит крупная автомобильная магистраль. Компромисс, предложенный застройщиком, ущемляет права всех горожан: он предусматривает строительство ЖК прямо посреди дороги. Мы не можем менять условия под каждого застройщика. Но готовы сдвинуть сроки расселения. Гарантией для жителей станет отказ во вводе объектов в эксплуатацию до полного расселения», — заявляла руководитель аппарата администрации Иркутска Маргарита Ли.

Представитель прокуратуры говорил, что документация по проекту была составлена ненадлежащим образом. Однако договор был заключен добровольно, поэтому мер для его расторжения предпринято не было. В рамках проверки проблема подтвердилась. Условия аукциона действительно не включали информацию о наличии «красных линий».

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