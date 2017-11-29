Глава Стройнадзора: Права тысячи дольщиков нарушены в Иркутске

Источник: IrkutskMedia.ru

Недавно ведомство приняло решение о привлечении инвесторов для ввода в эксплуатацию недостроенных объектов. Компаниям предполагается предоставлять в аренду земельные участки, но без проведения торгов. Такая мера будет рассматриваться как компенсация затрат на завершение работ.

«Права граждан планируется восстановить путем признания за ними права собственности на квартиры в судебном порядке», — заявил Борис Билатов.

Заместитель мэра — руководитель аппарата администрации Иркутска Маргарита Ли отметила, что механизма выделения денег на завершение строительства проблемных объектов из бюджетов разных уровней — муниципального, областного и федерального — нет. По ее словам, Стройнадзором в течение длительного времени прорабатывались всевозможные способы решения данных проблем.

«Единственный механизм, который сейчас может быть эффективен, — это предоставление земельных участков», — рассказала она.

В свою очередь, председатель Думы Иркутска Ирина Ежова выразила надежду, что в ближайшее время вопросы, касающиеся обманутых дольщиков, будут решены на территории города. При этом она попросила главу Стройнадзора приглашать депутатов на встречи с гражданами в случае возникновения проблемных ситуаций.

Между тем в «невольных заложниках» противостояния администрации и застройщика продолжают оставаться около 400 участников долевого строительства ЖК «Высота». Горожане, опасаясь, что пополнят список обманутых дольщиков, обратились к депутату ГД Николаю Николаеву. В свою очередь, парламентарий направил обращение на имя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Михаила Меня и губернатора Иркутской области Сергея Левченко с просьбой проконтролировать ситуацию и не допустить появление нового проблемного объекта в области. При этом, как писалось ранее, администрация Иркутска не хотела идти на компромисс с ООО «Сибкомплектмонтаж» и СК «Высота» в вопросе расселения жителей аварийных домов на улице Пискунова. Позже муниципальные власти расторгли договор с застройщиком.

Кроме того, они написали обращение президенту России Владимиру Путину с просьбой взять на контроль ситуацию с конфликтом между ООО «Сибкомплектмонтаж» и администрацией города, из-за которой многие семьи могут остаться без жилья. На круглом столе, организованном региональным аппаратом бизнес-омбудсмена, жители рассказали о своих проблемах и правах, которые, по их мнению, нарушаются действиями городской мэрии, стремящейся признать сделку между дольщиками и застройщиком недействительной.

Горожанам разъяснили, что если администрация будет в судебном порядке оспаривать договор купли-продажи, то они имеют право обратиться в службу Стройнадзора, которая присоединится к данному процессу и будет возражать относительно признания данной сделки ничтожной. Жители также намерены отправить письмо на имя мэра города Дмитрия Бердникова с просьбой проверить деятельность заместителя мэра — руководителя аппарата администрации Иркутска Маргариты Ли, которая, по их мнению, препятствует осуществлению прав дольщиков (именно так оценивают ее работу купившие в «Высоте» квартиры). В случае выявления нарушений нужно, по их мнению, отправить чиновницу в отставку. Текст обращения появился в социальных сетях.

Помимо этого, обращение участников долевого строительства жилого комплекса «Высота» поступило уполномоченному по правам человека в Иркутской области Валерию Лукину. В своей жалобе они указали на воспрепятствование администрацией города вводу в эксплуатацию многоквартирных жилых домов.

Также добавим, что аппарат уполномоченного по защите прав предпринимателей в Иркутской области обратился к полномочному представителю президента РФ Сергею Меняйло из-за проблемных моментов с ЖК «Высота» в части ввода в эксплуатацию домов. Ситуация требует повышенного внимания в связи с тем, что конфликт между мэрией Иркутска и застройщиком затрагивает интересы дольщиков.

Ранее директор ООО «Сибкомплектмонтаж» Василий Кель отмечал, что при заключении договора с городской администрацией данных о «красных линиях» на месте предполагаемого строительства не было. При этом в пресс-службе Минстроя Иркутской области сообщали, что застройщик имел возможность предусмотреть перенос «красных линий», но не сделал этого. Он мог предложить решения, расторгнуть договор до начала сноса и строительства. Сейчас уже перенести «красные линии» невозможно.

В то же время чиновники мэрии признали, что с их стороны было непонимание позиции застройщиков.

«С нашей стороны есть непонимание предпринимателей, которые имеют богатый опыт в застройке, знакомы с генпланом и говорят, что не знали о “красных линиях”. Особенно учитывая, что рядом с площадкой проходит крупная автомобильная магистраль. Компромисс, предложенный застройщиком, ущемляет права всех горожан: он предусматривает строительство ЖК прямо посреди дороги. Мы не можем менять условия под каждого застройщика. Но готовы сдвинуть сроки расселения. Гарантией для жителей станет отказ во вводе объектов в эксплуатацию до полного расселения», — заявляла руководитель аппарата администрации Иркутска Маргарита Ли.