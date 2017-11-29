Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
82-летний Олег Табаков попал в реанимацию
Злые люди живут меньше
Путин ввел в России новый праздник 5 декабря
«Я не знаю, где буду жить через 5 лет». Чем аренда лучше ипотеки
Принц Ганноверский женился на модели из Перу
Что изменится в жизни россиян с 1 декабряПоследний срок уплаты налогов, лицензия на аборты и новый штраф для автомобилистов
СМИ: позиция Путина ставит в тупик МОК
WP: Путин готовит на Украине «сирийскую ловушку»
В гастроном на «гелике»: Интернет обсуждает украинскую бабушку
Олимпийский чемпион продает подаренный BMW X6
Мнение: Армия России готовится к следующей большой войне
СМИ: Стоявшие в Германии танки отправят в Донбасс
Джордж и Амаль Клуни решили обновить клятвы верности
Принц Ганноверский женился на модели из Перу
Состояние госпитализированного Табакова резко ухудшилось — СМИ
Бывший муж подал в суд на Дану Борисову - СМИ
«Я не знаю, где буду жить через 5 лет». Чем аренда лучше ипотеки
Назван срок реконструкции «синего зуба» в Москве
Фоторепортажи
8Умер серийный убийца Чарльз Мэнсон
8Центр Луганска перекрыли вооруженные люди
08:18 (мск), источник: PROUFU.ru

В Башкирии могут закрыть часть придорожных кафе

Об этом сообщил председатель Гостранса Башкирии Тимур Мухаметьянов на совещании по развитию придорожного сервиса в республике.

Поскольку Башкирия занимает второе место среди регионов России по протяженности дорог и здесь проходят важнейшие транспортные магистрали, то сегодня развитие и совершенствование придорожного сервиса является актуальной задачей.
— В настоящее время на дорогах имеется 667 объектов придорожного сервиса, однако только 126 объектов из них имеют технические условия. Это авгиевы конюшни, которые нам предстоит расчищать не один год. Возможно, какие-то объекты придётся закрывать, — заявил Мухаметьянов.

Также председатель регионального Гостранса сообщил, что уровень качества не соответствует тем требованиям, которые потребители предъявляют к объектам дорожного сервиса.

— Я кофеман, езжу по дорогам республики, и мест, где можно выпить хорошее кофе, у нас мало, негде даже более-менее руки помыть, — признался чиновник.

По статистике, 75% респондентов довольно качеством услуг придорожного сервиса в регионе, около 62% удовлетворено стоимостью и ассортиментом.

Кстати, участник автопробега из Приморского края Владимир Щербатюк как человек не местный также признался, что первое, что бросилось ему в глаза в Башкирии, — это неприспособленность придорожных кафе для приезжих.

— Я со своими друзьями часто путешествую на авто. В Башкирии меня поразили кафе, в которых слишком завышенная цена на продукты, дорогой сервис, при этом они были низкого качества, приготовленные с явным нарушением санитарных норм. Молчу о состоянии туалетов. Нет возможности набрать воды в большом количестве. Природа здесь красивая, но, как и во всей России, дороги убитые, — поделился первыми впечатлениями от республики участник автопробега.

По словам Владимира, Башкирии также не хватает национального колорита. По его мнению, те же придорожные кафе можно было украсить башкирскими орнаментами, а официантам сшить формы с элементами национальной одежды. «Это прибавило бы изюминки вашему краю», — считает гость.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Главного адвоката Башкирии обвинили в злоупотреблениях и семейственности
Депутаты отказались отправлять в отставку мэра Салавата
Трамп прокомментировал пуск ракеты КНДР
Пхеньян объявил о возможности своей ракеты поразить США
The New York Times опубликовала выдержки из дневников Родченкова
Госдеп призвал Россию не применять закон о СМИ-иноагентах
Коллизия на орбите: к чему приведет неудачный пуск с Восточного
Миллер пообещал Путину абсолютный газовый рекорд
Внезапную популярность Собчак объяснили визитом к Соловьеву
Спорт
«Яшин — главный символ российского футбола» Председатель Оргкомитета «Россия-2018» Виталий Мутко представил плакат ЧМ и тематический поезд, а также рассказал о допинге в футболе
Авто
Один из старейших автодилеров закрыл все салоны в Москве У группы «Независимость», в отношении которой подан иск о банкротстве, осталось несколько центров в регионах
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Назван самый великий плохой фильм в истории В честь выхода «Горе-творца» Джеймса Франко журналисты и киноманы составили рейтинг худших картин, полюбившихся зрителям
Недвижимость
Минстрой хочет обязать собственников недвижимости участвовать в благоустройстве
Строительство на месте Ховринской больницы в Москве начнется во второй половине 2018 года
Вид на жительство в Латвии: теперь по 1000 евро в год
Новый год приходит к арендодателям. Сколько стоит снять коттедж на праздники
Леди
В моду вошли брючные костюмы на каждый день (фото) О том, как выбрать идеальный костюм на каждый день, «Леди Mail.Ru» рассказали российские дизайнеры
Дети
Программу маткапитала продлят до 2021 года Государство планирует принять новые меры по поддержке семей.
Все о ремонте
Как выбрать мебель для маленькой комнаты: 15 хитростей
5 ошибок в дизайне комнаты с низким потолком
10 советов, как сделать съёмную квартиру уютной
7 правил, как расположить ТВ на стене
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь