В Башкирии могут закрыть часть придорожных кафе

Поскольку Башкирия занимает второе место среди регионов России по протяженности дорог и здесь проходят важнейшие транспортные магистрали, то сегодня развитие и совершенствование придорожного сервиса является актуальной задачей.

— В настоящее время на дорогах имеется 667 объектов придорожного сервиса, однако только 126 объектов из них имеют технические условия. Это авгиевы конюшни, которые нам предстоит расчищать не один год. Возможно, какие-то объекты придётся закрывать, — заявил Мухаметьянов.



Также председатель регионального Гостранса сообщил, что уровень качества не соответствует тем требованиям, которые потребители предъявляют к объектам дорожного сервиса.



— Я кофеман, езжу по дорогам республики, и мест, где можно выпить хорошее кофе, у нас мало, негде даже более-менее руки помыть, — признался чиновник.



По статистике, 75% респондентов довольно качеством услуг придорожного сервиса в регионе, около 62% удовлетворено стоимостью и ассортиментом.

Кстати, участник автопробега из Приморского края Владимир Щербатюк как человек не местный также признался, что первое, что бросилось ему в глаза в Башкирии, — это неприспособленность придорожных кафе для приезжих.



— Я со своими друзьями часто путешествую на авто. В Башкирии меня поразили кафе, в которых слишком завышенная цена на продукты, дорогой сервис, при этом они были низкого качества, приготовленные с явным нарушением санитарных норм. Молчу о состоянии туалетов. Нет возможности набрать воды в большом количестве. Природа здесь красивая, но, как и во всей России, дороги убитые, — поделился первыми впечатлениями от республики участник автопробега.