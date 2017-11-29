В Башкирии могут закрыть часть придорожных кафе
Об этом сообщил председатель Гостранса Башкирии Тимур Мухаметьянов на совещании по развитию придорожного сервиса в республике.
Об этом сообщил председатель Гостранса Башкирии Тимур Мухаметьянов на совещании по развитию придорожного сервиса в республике.
Поскольку Башкирия занимает второе место среди регионов России по протяженности дорог и здесь проходят важнейшие транспортные магистрали, то сегодня развитие и совершенствование придорожного сервиса является актуальной задачей.
— В настоящее время на дорогах имеется 667 объектов придорожного сервиса, однако только 126 объектов из них имеют технические условия. Это авгиевы конюшни, которые нам предстоит расчищать не один год. Возможно,
Также председатель регионального Гостранса сообщил, что уровень качества не соответствует тем требованиям, которые потребители предъявляют к объектам дорожного сервиса.
— Я кофеман, езжу по дорогам республики, и мест, где можно выпить хорошее кофе, у нас мало, негде даже
По статистике, 75% респондентов довольно качеством услуг придорожного сервиса в регионе, около 62% удовлетворено стоимостью и ассортиментом.
Кстати, участник автопробега из Приморского края Владимир Щербатюк как человек не местный также признался, что первое, что бросилось ему в глаза в Башкирии, — это неприспособленность придорожных кафе для приезжих.
— Я со своими друзьями часто путешествую на авто. В Башкирии меня поразили кафе, в которых слишком завышенная цена на продукты, дорогой сервис, при этом они были низкого качества, приготовленные с явным нарушением санитарных норм. Молчу о состоянии туалетов. Нет возможности набрать воды в большом количестве. Природа здесь красивая, но, как и во всей России, дороги убитые, — поделился первыми впечатлениями от республики участник автопробега.
По словам Владимира, Башкирии также не хватает национального колорита. По его мнению, те же придорожные кафе можно было украсить башкирскими орнаментами, а официантам сшить формы с элементами национальной одежды. «Это прибавило бы изюминки вашему краю», — считает гость.